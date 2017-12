/ Si esperas con ansias el 2018 para darle una nueva oportunidad al amor, descubre lo que tu signo de deparará en el futuro.Comenzamos a despedirnos del 2017 y es probable que muchas de nosotras nos preguntemos cuáles fueron las promesas del año que realmente llegamos a cumplir, sobretodo en cuestiones del amor. Pero si este año no fue como lo esperabas, el horóscopo puede darte algunas pistas para conocer cómo te irá en el amor durante el 2018.Te puede interesar: Cómo son los matrimonios según el signo zodiacal¿Será el momento de dejar las dudas y formalizar tu relación o, por el contrario, el 2018 será mejor que fluyas y te dediques a disfrutar?Tu signo revela cómo te irá en el amor AriesSin duda, el amor será uno de los aspectos principales para ti durante el 2018. Puede ser un buen momento para formalizar una relación y dar el siguiente paso, pues te sentirás más segura que nunca. No lo desaproveches. Eso sí, aunque las cosas sucedan muy rápido, no dejes de pensar antes de actuar.TauroEste año te has centrado en tus proyectos personales y para el 2018 comenzarás a ver los resultados. Es por ello que podrás sentirte libre de darle el tiempo necesario a una relación. Puede que la persona con la que termines este año se convierta en alguien muy importante para ti.GéminisEste año tus relaciones no han sido del todo estables, por lo que ya es momento de encontrar la calma. El 2018 será decisivo para mantener una relación estable y duradera o, por el contrario, para elegir centrarte en superarte y crecer profesionalmente.CáncerEs probable que este año no haya sido como lo esperabas, pero tranquila, el 2018 te traerá nuevas ilusiones, sobre todo porque encontrarás estabilidad y tranquilidad en el amor. Deja las inseguridades, confía y disfruta, pues te espera lo mejor.LeoAceptémoslo, no estás buscando un final de cuento de hadas. Este 2018 solo disfruta, ya que no es momento de perder la cabeza por una relación a largo plazo ni llenarte de problemas amorosos. Sabes que lo pasarás mejor siendo tú el centro de tu propia atención.EscorpioDejarás de lado tus problemas en el amor para poder encontrarte contigo misma. Tal vez el 2018 no sea el mejor momento para iniciar un romance, pero será ideal para centrarte solo en ti. Recuerda que no hay nada mejor que tomarte un tiempo a solas.VirgoBien dicen que el amor llega cuando menos lo esperas y así podría resumirse tu 2018. No necesariamente estás buscando una relación formal, pero cuando tengas la oportunidad no la desaproveches. Ya es momento de darle tiempo al amor y disfrutar de la compañía.LibraTe has esforzado mucho por tu relación durante este año, por lo que en el 2018 llegará la estabilidad que esperabas. Será la época ideal para concretar nuevos planes en pareja, como un viaje juntos o un compromiso formal. Felicidades.SagitarioEl inicio del 2018 será un tiempo para desconectarte de los problemas del amor y concentrarte en tu propio bienestar. Tú sabrás cuando estés lista para comenzar un romance, pues es muy probable que el indicado esté por llegar. Eso sí, es muy importante tomar las cosas con calma e ir paso a paso.CapricornioPuede que tu carácter te haya traído problemas en el amor, pero este 2018 te sentirás completamente renovada. Aprovecha esto para darle una oportunidad a alguien nuevo o para revivir la relación con tu pareja. Eso sí, concreta y atrévete a comunicar qué es lo que deseas, Es hora de atreverse.AcuarioEn el 2018 no te compliques, deja que las cosas sigan su curso pues al final encontrarás el resultado que has estado buscando. Alguien especial llegará para ti, pero no fuerces las situaciones y disfruta. Eso sí, tampoco descuides otros proyectos que son importantes para ti.PiscisAunque no necesariamente iniciarás el 2018 en busca de un romance, el amor estará más cerca de lo que esperas (o quisieras). Toma las cosas con calma, pues comenzarán a fluir las cosas con alguien cercano a ti. Eso sí, no dejes que esto te distraiga de tus otros proyectos.Fuente: GDA / El Comercio / Viú / PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi