El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, afirmó que 2018 será un "año de desenlace".En un artículo de opinión publicado en su portal web http://henriquecapriles.com/ , el dirigente opositor señaló que 2017 fue un año muy doloroso y muy duro para la gran mayoría de los venezolanos, pero insistió en que la sociedad debe ver todo lo que logró con las protestas antigubernamentales y las movilizaciones de calle."Los venezolanos nos unimos en una sola voz para gritarle al mundo lo que estamos viviendo en nuestra Venezuela , y el mundo volteó a mirarnos. Tener los ojos del mundo viendo lo que pasa en nuestro país es gracias a la lucha de todos ustedes, de todos los que alzaron su voz", aseveró.Según Capriles, "gracias a esa lucha también logramos que este régimen se quitara la careta y demostrara sus verdaderas intenciones, autoritarias, ambiciosas, enfermas de poder. Hoy el mundo no tiene dudas de la verdadera cara de quienes tienen secuestrado el poder en Venezuela ".Hoy #31Dic culmina el año más duro y doloroso de la historia de Venezuela !Nunca hubo tanta pobreza!Sin embargo,nuestro país tiene como levantarse,no dejemos que Maduro y su cúpula también se roben la esperanza!Los invito a leer "2018, año de desenlace" https://t.co/XkzZLuOkcJ— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 31 de diciembre de 2017 El exmandatario mirandino pidió a la gente abrir los ojos y entender que lo que logró en 2017 es muy importante, independientemente de que el presidente Nicolás Maduro siga en el poder. "Los venezolanos llevamos muchos años padeciendo las consecuencias de este régimen, y queremos una solución definitiva a este padecer, lo sabemos. No haber logrado esa solución a veces nos hace pensar que la lucha no ha valido la pena, eso es lo que quiere Maduro que t´ sientas, que te invada la desesperanza. Pero abramos los ojos, lo que hemos logrado ha sido importante, en otro momento era impensable tener el apoyo del resto de los países, eso debe darnos fuerzas para seguir luchando", subrayó.También instó a aprovechar "que empieza un nuevo año para agarrarnos con fuerza a lo bueno y dar el próximo paso de este largo camino. Juntos podemos hacerlo".