Para el sumo pontífice los movimientos populares deben hacer política con base en la creatividad y grandes visiones.El papa Francisco afirmó que "son los comunistas los que piensan como los cristianos", al contestar sobre si querría una sociedad de inspiración marxista, en una entrevista publicada este viernes en el diario italiano La Repubblica."Son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan. No los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, que tengan fe en Dios o no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad", explicó el sumo pontífice.Francisco espera que los movimientos populares, como los que recibió en el Vaticano hace unos días entren en política, "pero no el politiqueo, en las luchas de poder, en el egoísmo, en la demagogia, el dinero, sino en la alta política, creativa y de grandes visiones".Papa insta a disminuir la desigualdadEl pontífice explicó que su mayor preocupación es el drama de los refugiados e inmigrantes."Debemos intentar aumentar el bienestar y hacer que se propague más ampliamente, para lograrlo es necesario destruir los muros que nos separan y construir los puentes, lo que permitirá disminuir la desigualdad y fortalecer la libertad y los derechos básicos"."También algunas personas de bajos ingresos de los países ricos temen acoger a sus similares procedentes de países pobres (que) es un círculo vicioso que se debe romper", agregó.(telesurtv.net)