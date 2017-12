/ SANTIAGO.- El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, reflotó del debate sobre el polémico concepto de "fachos pobres", que algunos utilizaron para referirse a los votantes del Presidente electo, Sebastián Piñera, tras su triunfo del pasado 17 de diciembre.En su columna de opinión publicada hoy en El Mercurio, Peña también alude a los dichos del diputado del PC , Hugo Gutiérrez, quien llamó "idiotas" a las personas que apoyaron al nuevo Mandatario en el balotaje. Palabras que generaron duras críticas."Lo grave no son esos insultos, esas frases derogativas (después de todo, un insulto es como un escupitajo o una pedrada). Lo grave son los prejuicios intelectuales y las convicciones de quienes los profieren".A su juicio, esto muestra que "en ciertos sectores de izquierda (especialmente quienes tienen o presumen tener origen burgués, y para quienes ser de izquierda es como una pose, o un apostolado, o una forma de voluntariado, que viene a ser casi lo mismo) impera el peor de los paternalismos: la creencia de que la gente de origen popular, cegada por su ignorancia, por sus torpes anhelo, entontecida por la publicidad o sus pobres ambiciones, no sabe lo que quiere y al momento de elegir traiciona sus propios intereses".Con ello, consideró que el "problema que revelan esos insultos a la gente que votó a la derecha es de índole intelectual : una grave incomprensión de las transformaciones de la sociedad chilena, cuyos grupos medios reclaman reconocimiento de la forma de vida que cultivan y a la que aspiran, algo que la izquierda que dominó estos cuatro años (apagando a esa otra izquierda modernizó Chile), esta izquierda que dominó estos cuatro años (apagando a esa otra izquierda que modernizó Chile)".Y agrega que se trata de una izquierda, "dominada por burgueses tardíos o culposos que ven en la izquierda una forma de apostolado, una misión redentora, un sucedáneo de la fe religiosa, no es capaz de comprender".Revisa el resto de la columna de Peña en la sección de Reportajes de El Mercurio.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi