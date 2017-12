/ La mañana de este domingo 31 de diciembre el gobernador de la entidad carabobeña, Rafael Lacava, expresó su descontento ante la situación de saboteo del servicio eléctrico en el estado que dejó a más de 4 municipios de Carabobo a oscuras este sábado.Foto: Referencial A traves de su cuenta oficial en Twitter @ rafaellacava10 , el mandatario regional, mostró su molestia al indicar que conversó con el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez , y no tuvo respuesta contundente sobre el apagón , sino que Carabobo es el único estado que ha presentado fallas en los circuitos eléctricos del país.“Le he preguntado al ministro Motta sobre la realidad eléctrica del país y me refiere que el único estado que tiene problemas es el mío y de manera inexplicable. (…) cómo pienso que no me están saboteando”, escribió Lacava.Carabobeños molestos Al igual que el gobernador Rafael Lacava, muchos carabobeños se indignaron en las redes sociales , al presenciar constantementes apagones en el estado que los ha dejado por más de 6 horas sin servicio eléctrico.Redacción: Daymary Terán/Noticias24 Carabobo.Foto: Twitter Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi