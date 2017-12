/ Cruz, en contacto con Los Tiempos, dijo que su sector aceptó la invitación de la autoridad gubernamental por lo que la dirigencia nacional y departamental del sector se hará presente hoy a las 9:00 en el hotel Casa Blanca de Santa Cruz, como fijaba la carta."Es una carta invitándolo (a Cruz) a una reunión de coordinación para generar condiciones para el diálogo, porque es la única forma de destrabar entre los dos polos", dijo Romero, quien también confirmó que en el encuentro participará el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzáles.En tanto, Cruz señaló que "la voluntad de los médicos es asistir, estar presentes todos los presidentes de los colegios departamentales como también las federaciones mixtas y los colegios de profesionales. Ya hemos convocado a todos".Pese a la aceptación, ayer el paro indefinido, los piquetes de huelga de hambre y las marchas continuaron no sólo en Bolivia, sino en otros países como Chile y España. Los médicos en La Paz realizaron movilizaciones en demanda de la anulación del artículo 205 del Código Penal que sanciona la mala práctica profesional y el Decreto Supremo 3385 referente a la autoridad de fiscalización en el sistema de salud.Los galenos con sus batas blancas acompañados de sus familias que se vistieron de negro, como muestra de repudio y dolor por el ataque que sufren sus seres queridos, tomaron las principales vías del centro paceño gritando consignas como "los médicos luchan para salvar vidas y que no son criminales", "yo apoyo a mi médico", Ministra incapaz por que no te vas’, entre otros. Decenas de personas aplaudían el paso de los médicos como muestra de apoyo."Un día antes de Año Nuevo, la población está viniendo sin que se los presione de voluntad. Mañana (por hoy) tenemos una misa antes de recibir el Año Nuevo", dijo.Se espera que a partir de este martes las movilizaciones y protestas se concentren en la sede de gobierno, por lo mismos se aguarda la llegada de médicos y trabajadores en salud en las siguientes horas.En Cochabamba también se realizó una marcha y se colocaron velas en la fuente de la plaza Colón. Para hoy al igual que en La Paz y otros departamentos, los galenos, familiares y pacientes asistirán a una misa que se efectuará en la plaza 14 de Septiembre. El Comité Cívico de Cochabamba determinó un paro de 24 horas en apoyo al sector médico, el cual fue respaldado por varias plataformas ciudadanas. El diputado Rodrigo Valdivia informó que la población participará de forma activa en este paro y saldrá a las calles.3_p1_apg.jpg Cientos de médicos, familiares y pacientes marchan en las calles de La Paz, ayer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi