Aunque para algunas personas el 31 de diciembre es un día para quedarse en la casa en familia y esperar la llegada del Año Nuevo, otros aprovechan la última oportunidad que tienen para vender la mercancía antes de la llegada de enero.En Sabana Grande, uno de los bulevares más populares de Caracas, la vida comercial aún se mantiene y de hecho son más los comerciantes informales que trabajan que los locales cerrados en la zona.Ronald, un comerciante de pantalones jean, llegó en la mañana del 31 de diciembre y se propuso rematar su mercancía para poder conseguir algo más de dinero antes de que el año se acabe, en particular, porque él mismo dice que para enero le será casi imposible reponer la mercancía."Las ventas han venido cayendo los últimos 4 y 5 años, yo no voy a poder reponer la mercancía para enero, ya hay que buscar otras opciones en el comercio porque esta opción no podré mantenerla. Esto se acaba y no podré comprar más", dice el hombre que remataba los pantalones en 500 mil bolívares.Roberto, otro comerciante también ubicado en Sabana Grande, asegura que se mantendrá hasta las 8 de la noche vendiendo uvas, las cuales señala "se venden como pan caliente"."¿Por qué vos veis los centros comerciales hasta las metras con gente comprando a los precios que estén? Yo me quedó hasta las 8 de la noche hasta que se venda toda esa verga, si se venden a las 4 (pm), me voy a esa hora", comentó.Otra de las vendedoras que continuaba trabajando el 31 de diciembre era Yenny, quien esperaba vender un poco más de las piezas de ropa interior color amarillo, una tradición en la época decembrina venezolana."Yo estoy vendiendo en 60 lo que es bikini y en 70 lo que son los cacheteros, y los sostenes hay de 100 y 150, los estoy vendiendo lo más económico posible. Lo que me queda lo guardo para el año que viene. Si me queda una docenita la guardo y completo otra vez, y así", explicó.