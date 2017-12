/ Los indicadores económicos y el conflicto político dibujan un año 2018 complejo para los venezolanos. Ante este inminente escenario, la psiquiatra y psicoterapeuta Cecilia Dávila ofrece recomendaciones para afrontar el nuevo año.Uno de los principales motivos de consulta de Dávila en 2017 fue la emigración de algún integrante familiar. En estos casos, las emociones del que se queda y del que se va son ambivalentes y confusas. "Las madres por lo general están felices de que sus hijos estén afuera porque sienten que están protegidos, pero al mismo tiempo están tristes porque se fueron. Solo tenemos la creatividad para buscar una forma de fortalecer los vínculos porque el mayor miedo es el olvido, la tecnología ayuda en esto", explica.La creación de rituales familiares es una buena estrategia para estrechar las relaciones pese a la distancia. "Afuera tratan de mantener las tradiciones sociales como hacer las hallacas, etc. Pero también se deben crear rituales propios, familiares para conectarse", manifiesta.Otras causas frecuentes de consulta son los episodios depresivos, la ansiedad, el estrés y la desesperanza. "Los ataques de pánico están ganando mucho espacio, hay mucho miedo de lo que viene y desesperanza por lo vivido. Hay un gran temor por no saber qué van a comer. Por eso todos debemos empezar a trabajar en función del colectivo", advierte.Estas son las recomendaciones para sobrellevar el impacto psicológico de la crisis:1.- Reconocer las emociones y practicar la tolerancia . Para establecer empatía con el otro es necesario identificar y reconocer las emociones, los prejuicios y las incapacidades propias. "Tenemos que trabajar la tolerancia y la empatía reconociendo al otro como un ser humano y no como parte de una fracción política. Intentar conocer su historia y comprender por qué piensa como lo hace", señala la especialista.2.- Proteger a la familia . La familia será clave como apoyo para atravesar la crisis. "Se debe identificar a la gente leal, con la que contamos y hacer estrategias con ellos para poder encontrar los recursos, los alimentos. Hay que intentar construir momentos de satisfacción sin que esto implique consumir o gastar. Por ejemplo, servir la mesa para hacer al menos una comida al día en familia", explica.3.- Pasar de la fragmentación a la organización . "Tenemos un país que está sumamente fragmentado, donde cada pedacito no reconoce al otro y eso trae una gran cantidad de desorganización, caos, paranoia y ansiedad", expone.En su opinión, 2018 tiene que ser el año de la reconstrucción de las emociones. "Debemos saber que todos formamos parte de este proceso nos guste o no. Somos un elemento dentro de un sistema y si algo le pasa al otro nos afecta a todos. Tenemos que pasar de la fragmentación a la organización para reconstruir moralmente al país y esto pasa por el amor que es respeto, justicia, bondad y empatía. Si no lo hacemos, la herida será tan grande que producirá generaciones resentidas", concluye.En el blog Psiquiatrizando podrá encontrar más estrategias para proteger a la familia.Foto: laradiodelsur.com.veCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi