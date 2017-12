La revista Forbes publicó la lista de los actores más taquilleros del año 2017. Esta lista se basa en la venta de entradas a nivel mundial de los principales actores, apoyándose en datos de Box Office Mojo , el sitio web dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla que consiguen en las películas durante todo el año. El actor más taquillero según este conteo fue Vin Diesel, por su participación en Fast and Furious.Te puede interesar ▪ESTAS SON LAS PELÍCULAS MÁS NOMINADAS A LOS GOLDEN GLOBE 2018 Happy Toretto Tuesday…A post shared by Vin Diesel (@vindiesel) on Apr 18, 2017 at 7:05pm PDTLa revista Forbes ubicó al actor Vin Diesel como el más taquillero de 2017 con 1.600 millones de dólares de ganancia. En segundo lugar está su compañero de reparto Dwayne Johnson con 1.500 millones de dólares. Seguidos por Gal Gadot , la protagonista de “Wonder Woman” que logró recaudar 1.400 millones.Hello Everyone! I’m coming to Long Island, NY December 9 & 10 to meet you @acecomiccon #ad! I am so excited to see you, and be reunited with some of the #JusticeLeague as @henrycavill, @prideofgypsies, @rehsifyar, #EzraMiller, & #CiaránHinds are coming too! For tickets and more info, check out www.aceuniverse.com. I hope you can make it!A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Nov 30, 2017 at 7:10am PSTEl cuarto lugar lo ocupa Emma Watson con 1.300 millones de dólares con la película “Beauty and the Beast”. El quinto lugar es del querido actor Johnny Dep p, que aunque su ultima entrega de Piratas del Caribe no fue un éxito, logró ganar 1.100 millones de dólares.@beautyandthebeast opens today! I hope you have as much fun watching it as I did making it. Love, Emma 🌹A post shared by Emma Watson (@emmawatson) on Mar 17, 2017 at 3:49am PDTTe puede interesar ▪ CONOCE LAS PELICULAS QUE PODRIAN SER NOMINADAS A LOS OSCAR 2018| Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi