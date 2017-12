/ ¿Qué debo perdonarme? Aunque te cueste creerlo no eres perfecto, y eso está bien. Si has cometido un error, si has herido a alguien sin querer, si algo no salió exactamente como esperabas, perdónate. ¿De qué manera honras tu vida? Piensa en las cosas que haces para darle significado y propósito a tu vida, ya sea tu trabajo, tus vínculos, tus valores, la manera en que te cuidas. ¿Prefieres enfocarte en lo que te falta o lo que posees? Si vas a pensar en todo lo que te falta jamás hallarás la felicidad, porque esa insatisfacción será un vacío eterno incapaz de llenar. Ama todo lo que tienes, en el amplio sentido de la palabra, si puedes desear cosas nuevas, pero si no aprendes a valorar lo que ya posees tus metas nunca serán suficientes y serás victima del engaño del pesimismo.Gracias por leerme, por estar ahí año tras año, por acompañarme en este camino de felicidad compartida. Te deseo lo mejor, que puedas continuar trabajando en ti mismo y que lo hagas con alegría y constancia, ya que todo gran cambio comienza con un simple primer paso.¡Nos vemos el año que viene!Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi