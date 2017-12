/ Tomó la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol en medio del escándalo de corrupción de la Fifa y la Conmebol, con la vinculación de su antecesor en el cargo, Luis Bedoya, y con un trabajo serio y organizado continuó el camino exitoso del fútbol colombiano, con la clasificación a la Copa Mundial de la Fifa Rusia -2018.Es el barranquillero Ramón Jesurún, quien tuvo la capacidad para sostener una buena imagen en la Federación, a pesar de lo sucedido, que si bien fue personal de Bedoya, comercialmente pudo afectar la imagen de la institución, algo que Jesurún se encargó de corregir y darle transparencia al fútbol colombiano.Justo antes de salir al descanso y las vacaciones de fin de año, el presidente de Colfútbol recibió a Colprensa para dialogar sobre este año 2017, enmarcado con la clasificación de la Selección Colombia de Mayores al Mundial, al segundo consecutivo y al sexto de la historia.¿ Cuál es la actualidad de la Federación con la Copa Mundial de la Fifa Rusia -2018 por delante?Lo que viene es de una altísima responsabilidad, ya venimos trabajando con el cuerpo técnico, el grupo de jugadores, sabiendo la oportunidad que tenemos en Rusia de hacer un buen Mundial, tal como lo hicimos en Brasil.¿Cómo avanzan los detalles de logística de concentración para Colombia en Rusia Estamos avanzando mucho, ya tenemos un trabajo adelantado, creo que de aquí a los primeros días de enero ya debemos completar y definir cuáles serán los procesos, sitios y fechas de concentración de nuestra Selección Colombia de Mayores, que seguro desde un inicio será en Europa.¿Mirando al futuro, han hablado con Pékerman de un tercer ciclo una vez finalice la participación en Rusia No, ese tema no se ha hablado, creemos que primero es lo primero y estamos todos absolutamente envueltos en arroparnos y trabajar juntos para hacer un gran Mundial en Rusia Con la exitosa era de Pékerman ¿cuál cree es el perfil ideal para un seleccionador nacional de Colombia, nacional o extranjero?Yo no soy amigo de calificar una u otra situación, creo que lo que ha hecho el profesor Pékerman en Colombia ha sido extraordinario, exitoso, lo contratamos para que nos llevara a dos Mundiales y se ha cumplido con creces ese sueño, pero también debo reconocer que en Colombia hay muy buenos técnicos, de ahí que tenemos a dos de ellos clasificados con otros países al Mundial de Rusia , lo que muestra desde ese punto de vista que también se viene trabajando muy bien.¿ Cree usted que la Selección Colombia que clasificó al Mundial de Rusia refleja la actualidad del fútbol colombiano?Indudablemente, porque el prestigio del fútbol colombiano es altamente reconocido internacionalmente, tenemos una Liga profesional que está muy bien catalogada a nivel mundial, es una liga seria y competitiva.¿Qué significa para el presidente de la Federación una clasificación al Mundial?Es un gran orgullo, una gran satisfacción y una profunda felicidad porque se le respondió al país, ya que la Selección Colombia es el producto que más quiere nuestra nación y lograr el máximo objetivo que es estar en un Mundial de fútbol, llena todas las expectativas, no sólo de nosotros, sino también del pueblo colombiano.¿Cómo avanza la sede deportiva de la Federación en Barranquilla?Estamos en los últimos ajustes de los temas legales y contractuales, y nuestra idea es que en el primer trimestre del próximo año se den inicio a las obras respectivas, que deben demorar entre unos 16 a 20 meses, por lo que para 2019 estaría disponible.La Federación¿Qué balance general le deja este 2017 a la Federación Colombiana de Fútbol?Es un año que nos deja muy tranquilos en resultados deportivos. La clasificación de nuestra Selección absoluta al Mundial de Rusia es un sueño que finalmente fue cristalizado, así como la clasificación al Mundial Sub17, con un equipo que luego ganó el oro de los Juegos Bolivarianos (Santa Marta-2017), donde también ganaron las mujer es y el equipo de futsal.¿Cómo logró sostener la credibilidad de la Federación luego del suceso de corrupción de Luis Bedoya?Fueron momentos difíciles, pero realmente en el interno de la Federación Colombiana de Fútbol nunca hubo ningún problema, porque la Federación está absolutamente exenta de cualquier responsabilidad y había que seguir maniobrando, seguir luchando, en una Federación que venía trabajando muy bien y lo sigue haciendo de la misma manera.¿Y la credibilidad comercial, frente a los patrocinadores?En ningún momento hubo ninguna duda del apoyo de nuestros patrocinadores, ellos creen en nuestra Federación, creen en nuestro producto más importante que es la Selección Colombia de Mayores y siempre nos dieron todo su apoyo.¿Hasta ahora, cuál ha sido su mejor momento al frente de la Federación?La Federación no sólo tiene la responsabilidad de la Selección Colombia de Mayores, aunque sabemos que es el producto que más interesa a toda la nación, pero las gestiones que hemos hecho en la preparación de selecciones en categorías de menores, en fútbol femenino, playa y futsal, así como las labores que desarrollamos como el Competidor Integral, en el fortalecimiento de nuestros clubes aficionados y nuestras ligas, va por buen camino.¿Cuál es la principal fortaleza de esta Federación?Trabajo, mucho trabajo, creer en nuestros productos, ser coadyuvantes a que nuestros jugadores no sólo sean buenos técnicamente, sino también desde el punto de vista mental y emocional, para lo que hacen un gran trabajo nuestros cuerpos técnicos y como empresa cada día solidificarla, fortalecer sus estructuras, sabiendo de la responsabilidad que tenemos frente a un país que respira por todas partes fútbol, también con la importancia que le han dado las mujer es al fútbol es casi que inconmensurable, así es que desde ese punto de vista a nivel general e integral es muy importante lo que podamos hacer por todos los procesos.¿Cómo vivieron desde la Federación esa primera Liga Femenina?Bien, creo que todo inicio es difícil y aquí se logró hacerlo. Ya en el mes de febrero iniciará la segunda Liga que patrocina y organiza la Dimayor, con más equipos y la idea que tenemos es que a partir del 2019 los 36 equipos profesionales ya estén compitiendo en la Liga Femenina.¿ Qué tanto esperan que se potencie la Selección Femenina con la creación de la Liga?Si bien nuestras selecciones femeninas en los últimos años han cumplido unos excelentes papeles, de ahí que hemos estado en los dos últimos Juegos Olímpicos y dos últimos mundiales, algo que es muy difícil y duro sin tener Liga.DatosEl equipo nacional consiguió ubicarse en la cuarta casilla de las Eliminatorias Suramericanas para clasificarse de manera directa.Con seis anotaciones, James Rodríguez fue el máximo anotador de la tricolor para clasificarse a Rusia Es seguido por Carlos Bacca y Edwin Cardona, quienes lograron cada uno tres anotaciones.Por su parte, el atacante samario Radamel Falcao García, alcanzó a marcar dos tantos para el combinado nacional.Frases"Estoy seguro que con lo que se está haciendo vamos a entregar muchos mejores resultados en el fútbol femenino de Colombia", Ramón Jesurún,Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol."Ahora con la Liga nuestras jugadoras tienen una mayor competencia, más trabajo y una muy buena preparación para los eventos", Ramón Jesurún, Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.