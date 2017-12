/ La familia de Daniel Ceballos pasa el último día del año afuera del Sebin de El Helicoide sin la certeza de que podrá ver al exalcalde de San Cristóbal y dirigente del partido opositor Voluntad Popular.Las visitas familiares le han sido negadas desde el 24 de diciembre. Siete días sin verlo se cumplen este 31 de diciembre. A las puertas de la edificación, que improvisadamente se utiliza como cárcel, su esposa, Patricia Gutiérrez de Ceballos, a las 3:40 de la tarde de domingo tenía más de tres horas esperando, junto a sus tres hijos para acceder a la sede."Estoy esperando desde la 1:00 de la tarde porque la visita es hasta las 5:00 de la tarde. Dicen que están esperando por la autorización para dejarnos pasar. Aquí han entrado todos los familiares de los presos menos nosotros", expresó a Efecto Cocuyo vía telefónica.La exalcaldesa de San Cristóbal afirma que este 30 de diciembre intentó visitar a su esposo y tampoco le permitieron el acceso. "Tuvimos un incidente con funcionarios de Policía Nacional Bolivariana que rodearon el carro donde estaba con mis hijos y después de eso nos fuimos porque era obvio que no nos iban a dejar pasar", manifestó.Las amenazas contra Ceballos habrían aumentado a partir del lunes 25 de diciembre luego de que el dirigente se negara a tomarse una fotografía diaria en la que lo obligan a posar con un periódico. Incluso lo habrían despojado de los libros y apuntes con los que estudia actualmente inglés y economía."A él lo asediaron unos ocho funcionarios del Sebin el lunes. Querían tomarle la foto y él cerró la puerta de la celda donde está y dijo que no iba a hablar con nadie. La foto igual se la toman sin su consentimiento, pero el subdirector de investigaciones y operaciones estratégicas del Sebin, Richard Centeno, lo amenazó muy fuerte, le dijo a gritos que le iba a prohibir la visita. Lo sabemos por testimonios de los familiares de otros presos políticos que sí pudieron entrar a la visita", asegura Gutiérrez.El político ya se había negado a tomarse la foto y también destruyó el cargador del grillete electrónico que le colocaron en uno de sus tobillos como medidas de protestas por el aislamiento del que, según sus familiares, fue víctima por más de 60 días desde el pasado 9 de octubre."El tomó estas medidas de protesta porque tenía más de 62 días aislado. Siete semanas duraron sus abogados sin entrar. Estuvo encerrado en la celda de 2 X 3 metros sin que lo sacaran al sol", denunció Gutiérrez.La dirigente asegura que Daniel se mantiene firme y que el 24 de diciembre, último día que lo vio, le manifestó que "no se arrodillará ante la Asamblea Nacional Constituyente para que lo liberen"."Él está muy claro, creo que más que cualquier político de este país, y muy firme. Siempre ratifica el hecho de que no va a doblegarse ni va a colaborar con sus carceleros. Incluso me manifestó que no se iba a prestar para el circo de la ANC que está manchada de sangre con el asesinato de jóvenes venezolanos que dieron su vida en defensa de la constitución ", sentenció.A Ceballos le revocaron la medida de casa por cárcel, que había recibido por motivos de salud, el 26 de agosto. El Gobierno argumentó que le fue quitado el beneficio porque presuntamente tenía un plan de fuga.Se le acusa de incurrir supuestamente en los delitos de rebelión y agavillamiento, unos delitos por los que se le sentenció a un año de cárcel. Sin embargo, sigue privado de libertad desde hace 3 años y 9 meses sin que se pruebe su culpabilidad.Foto: elmundo.uecdn.esCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi