VENEZUELA: Película Star Wars "The Last Jedi" arrasa en la taquilla

La cinta de Rian Johnson, Star Wars: Episodio VIII – The Last Jedi , finalmente llegó a las salas de cine en todo el mundo, convirtiéndose en un instantáneo éxito de taquilla , venía de recaudar 220 millones de dólares en su fin de semana de estreno , según cifras consolidadas de la firma Exhibitor Relations . El estudio LucasFilm de Disney, informó que la película registró 395,6 millones en el mercado doméstico y 396 millones en el extranjero, sumando una taquilla global de 791 millones.En cuanto al aspecto crítico del debut de la película, The Last Jedi, fue un éxito tanto entre los críticos profesionales , como el público en general. Actualmente, la película tiene un impresionante puntaje positivo del 93 por ciento en el popular sitio de críticas, Rotten Tomatoes .La única película en la franquicia en recibir una puntuación más alta, es Star Wars: Episodio V: The Empire Strikes Back de 1980 , que encabeza la clasificación con un puntaje positivo del 94 por ciento.El récord a batir en ingresos globales lo tiene Avatar , con 2.700 millones de dólares. Star Wars: El Despertar de la Fuerza , la entrega precedente de la saga, recaudó un poco más de 2.000 millones.