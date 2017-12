/ El cielo será en 2018 escenario de fenómenos que, a buen seguro, llamarán la atención de todos, y no solo de los amantes de la astronomía. El segundo día del año podremos deleitarnos con la superluna más grande y brillante del año. Además, nos aguardan dos eclipses lunares totales, uno el 31 de enero y el segundo entre 27 y 28 de julio, cuando nuestro satélite se teñirá de rojo al encontrarse en la sombra de la Tierra. A ello se sumarán tres eclipses solares parciales, en febrero, julio y agosto.Ya falta poco para que arranquen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, que tendrán lugar en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, entre el 9 y el 25 de febrero. El otro evento deportivo que esperan millones de aficionados de todo el mundo es la Copa Mundial de fútbol, que tendrá lugar en Rusia entre junio y julio.Pokémon GO 'golpea de nuevo'Niantic, la empresa que creó Pokémon Go, el videojuego de realidad aumentada que conquistó a todo el mundo en cuestión de horas tras su lanzamiento en 2016, anunció el pasado mes de noviembre que crearán otro, aunque situado en el universo de Harry Potter. El nuevo videojuego titulado 'Harry Potter: Wizards Unite' 'tiene su propia página web, pero lo único que revela, de momento, es que también será de realidad aumentada y que "saldrá pronto".Varias empresas de tecnología punta han presentado en los últimos meses avances que hace nada resultaban inimaginables. Por ejemplo, las empresas Sony y Razer presentaron en 2017 prototipos de proyectores con características extraordinarias. Si el proyector móvil de Sony 'convierte' cualquier superficie en una pantalla táctil, el Project Ariana de Razer expande la pantalla de la computadora a toda una pared, aunque sirve ante todo para videojuegos.No cabe duda que en 2018 conoceremos más avances asombrosos en materias de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, especialmente si tenemos en cuenta el compromiso contraído por el fundador de Facebook , Mark Zuckerberg, con estas tecnologías, que también se encuentran en el punto de mira de gigantes como Google SpaceX y TeslaLa empresa SpaceX, que conquista el sector de los vuelo s espaciales con avances asombrosos, anunció a principios de 2017 que dos personas particulares han pagado ya un depósito para poder volar alrededor de la Luna en 2018. Esperaremos noticias sobre este suceso impactante, así como los nombres de estos "turistas espaciales". Mientras tanto, la aerolínea estatal argentina LADE anunció en 2016 que en 2018 comenzaría a ofrecer vuelo s comerciales regulares a la Base Marambio en Antártida, creando así un puente aéreo entre los dos continentes.En 2018 Tesla promete entregar en masa sus Modelo 3, la versión 'económica' de sus famosos coches eléctricos. La empresa obtuvo más de 300.000 reservas en una sola semana a raíz del estreno de su coche en 2016 y, desde entonces, lucha por poder organizar la producción masiva y cubrir la demanda. Otra intriga pendiente de resolver en 2018 es la promesa de Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, de desarrollar una camioneta Tesla, su prioridad tras el Modelo Y, que tampoco ha sido estrenado.Regreso de las sagas favoritasEn 2018 conoceremos finalmente el desenlace de la serie 'Juego de tronos', aunque todavía se mantiene la intriga de si no se emitirá más tarde, en 2019. Lo que sí sabemos ya es que el 2018 será extremadamente fructífero en lo que se refiere las franquicias de las famosas sagas, desde 'Parque Jurásico' hasta 'La guerra de las galaxias'. En las pantallas podremos ver:'Ocean's 8', la secuela de la trilogia 'Ocean's Eleven';'Jurassic World: Fallen Kingdom', la quinta entrega de la franquicia de 'Parque Jurásico';'Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald', un nueva película del universo de 'Harry Potter';'Solo: A Star Wars Story', la segunda película de la serie antológica de Star Wars que contará la historia de Han Solo antes de los acontecimientos de la trilogia original.Y mucho más…La medicina es otro ámbito donde se esperan grandes avances en los próximos doce meses. Después de que vieran la luz en 2017 distintos éxitos en ingeniería de genes, se espera que la terapia génica empiece a generalizarse rápidamente.Mientras tanto, la Familia real británica espera dos noticias felices en 2018. El Príncipe Enrique se casará el 19 de mayo con la actriz Meghan Markle, mientras que su hermano mayor y heredero del trono británico, el príncipe Guillermo, y su esposa Catalina de Cambridge esperan a su tercer hijo en abril.En 2018 más de 350 millones de latinoamericanos elegirán a los mandatarios de sus respectivas países. Están previstas elecciones presidenciales en México, Colombia, Brasil, Venezuela , Costa Rica y Paraguay.(RT)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi