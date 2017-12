/ Dilma Rousseff: “Que 2018 sea el año de la reconquista de la democracia”. Foto: Facebook Dilma RousseffLa expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Senado emiitó un mensaje de fin de año en el que apuesta a que el 2018 sea “el año de la reconquista de la democracia”.“Que 2018 sea el año en que estemos unidos por la recuperación de Brasil. Que 2018 sea el año de la reconquista de la democracia, de la fuerza del voto para garantizar nuestros derechos”, escribió de cara a las elecciones que se celebrarán en octubre del año entrante.“Que en 2018 tengamos una elección realmente libre. Libre de exclusiones y libre de maniobras políticas y judiciales con el objetivo de prohibir candidatos”, dijo en referencia al juicio de segunda instancia contra Lula de Silva que tendrá lugar el próximo 24 de enero y que puede inhabilitar al exmandatario, favorito en las encuestas presidenciales, de ser candidato.Juicio de segunda instancia contra Lula da Silva será el 24 de enero De ser confirmada la sentencia que lo condena a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción en la causa conocida como "el caso del departamento tríplex", el exmandatario…“Que en 2018 el presidente Lula pueda competir”, pidió Dilma y agregó “que tengamos fuerza y unidad para construir un país mejor, ampliando de nuevo oportunidades para todos, en una sociedad sin intolerancia, sin misoginia y sin homofobia”.La exmandataria ‘brindó’ por “un país más civilizado, con valores éticos y morales basados en la valorización de la cooperación y no de la competencia; un país realmente democrático”.“Un 2018 de conquistas y victorias para todas las brasileñas y todos los brasileños”, concluyó.“No abandones tus sueños en 2018″ Lula da Silva también publicó un mensaje de fin de año en sus redes sociales en el que insta a no abandonar los sueños.“No abandones tus sueños en 2018″, comienza el texto que llama a no renunicar a las metas y planes para el próximo año.El mensaje, acompañado por una imagen del líder del Partido de los Trabajadores haciendo ejercicio agrega: “Lula ya ha ganado un cáncer, y hoy se ejercita cada mañana con disciplina y enfoque. El resultado es que su salud está cada día mejor. Lula está más fuerte”.Y afirma “el ingrediente principal del éxito es la persistencia. Caer, levantarse, continuar, hasta ganar. Todos los ganadores tienen en común un historial de lucha. Todos”.Personalidades mundiales firman manifiesto que denuncia que “una elección sin Lula sería una fraude” El filósofo Noam Chomsky, el cantor Chico Buarque y la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner figuran entre los firmantes que denuncian que "en el argumento para evitar la…Estos temas te pueden interesar: Dilma Rousseff BrasilCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi