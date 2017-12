/ Para llevar un juguete en la época decembrina y regalar felicidad a los niños y niñas del estado Bolívar, l equipo gobernación entregó alrededor de dos mil juguetes en 11 sectores del municipio Heres.Solidaridad, bondad, inclusión, equidad y justicia social para el pueblo más vulnerable, son algunas de las premisas de la gestión liderada por el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri.En ese sentido, un equipo multidisciplinario, coordinado por Jean Acosta, comisionado de la gobernación de Bolívar, dio entrega a alrededor de 2 mil juguetes en 11 sectores del municipio Heres. De este modo, los niños y niñas bolivarenses, recibieron un juguete en navidad, lo que colmó de alegría no solo a los pequeños, sino también a sus familias en la época más especial del año.Algunos de los sectores en los que fueron entregados los juguetes, son: Ciudad Angostura, Santa Eduviges, Las Beatrices, Guaricongo, José Antonio Páez, Nazareth, Bolivariana 2000, Nueva República, Salvador Allende, La Macarena y Libertador.Estas acciones, corresponden a los valores socialistas y humanistas que son promovidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro y el mandatario regional, Justo Noguera Pietri; con el fin de dar la mayor inclusión al pueblo más vulnerable del país y entidad.Es importante destacar, que en todo el estado Bolívar, se han realizado entregas planificadas de juguetes para beneficiar a los niños (as) de la patria. En ese sentido, el gobernador del estado Bolívar, indicó que los niños (as) de la patria y de nuestro estado Bolívar, son un tesoro por el que debemos velar y trabajar con todo el compromiso necesario.Resaltó que el Gobierno Bolivariano, realizó una importante inversión social, para que los más pequeños y con limitados recursos económicos pudieran recibir un hermoso regalo en la época decembrina. "Todos debemos ser incluidos, el servir a los más necesitados es una prioridad, dar amor y tender la mano a todos sin distinción de estratos sociales, es seguir la senda del Gigante Hugo Chávez y es lo que estamos haciendo", afirmó Noguera.El Líder regional, agradeció a todo el equipo de funcionarios (as) de la gobernación que se sumaron a las jornadas de entrega de juguetes y sobre todo al Poder Popular organizado, a través de diversos consejos comunales, CLAP y UBCH, quienes facilitaron aún más la noble misión de entregar un juguete a los niños (as) de la región. Por su parte, Jean Acosta comisionado de la gobernación del estado Bolívar, manifestó que existe un equipo multidisciplinario que está cumpliendo las instrucciones del Mayor General, Justo Noguera Pietri, con la determinación de ayudar a nuestro pueblo, de trabajar con toda la hermandad necesaria para seguir haciendo felices a los niños (as) bolivarensesCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi