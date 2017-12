¿Cómo surge Solidaridad Paraíso? ¿Hay alguna anécdota que los haya marcado en las jornadas que han llevado a cabo? ¿Cómo podemos colaborar con Solidaridad Paraíso? Estos y otros temas los estaremos conversando con Francisco Fermín y Luis Castillo, representantes de Solidaridad Paraíso, una asociación civil que surgió a raíz de las protestas del 2017 y brinda apoyo a quienes más lo necesitan."Nos satisface poder ayudar a otra persona; no el hecho de decir "ayudé" sino el saber que otra persona pudo comer un plato caliente. Ese intercambio de un plato por una sonrisa es lo mejor que hay"Estamos en navidad, así que iniciaremos con "White Christmas" de la agrupación Bad Religion; continuaremos con Attaque 77 y el tema "Papá Llegó Borracho" y finalmente escucharemos a Los Ramones con el tema "Merry Christmas I Don’t Want To Fight Tonight"; estas con las pausas del rock planeadas por @fanzinero y @melaniobar para este especial de Humano Derecho navideño.Conducido por Melanio Escobar y Rafael Uzcátegui, somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por Redes Ayuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi