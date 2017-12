/ El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, envió un mensaje a Venezuela para recordar los hechos que han marcado pauta este año como fueron las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro , la crisis humanitaria y la violencia, por lo que considera que el año 2018 será el desenlace de esta historia."Este ha sido un año donde alzamos nuestra voz con fuerza y la esperanza invadió nuestro espíritu, a la vez que el miedo nos decía que camináramos con prudencia. Ha sido un año donde dejamos atrás nuestros temores y valientemente salimos a luchar por el futuro de nuestra Venezuela .", reza parte del mensaje de Capriles.El dirigente opositor comentó que " los venezolanos nos unimos en una sola voz para gritarle al mundo lo que estamos viviendo " y el mundo escuchó, por lo que en este momento los ojos del mundo están viendo todo lo que ocurre en Venezuela , gracias a la lucha de todas las personas que alzaron su voz.Asimismo, agregó que Venezuela tiene "una cúpula muy cómoda en la silla de Miraflores, que no sale del palacio para no ver la miseria que ha sembrado", a su juicio el país muere de hambre porque 4,5 millones de venezolanos comen una vez al día y a veces cada dos días. El líder opositor resaltó que el déficit nutricional en menores de edad ronda el 70%, por lo que un 33% de la población infantil muestra retardo en su crecimiento.Capriles señaló que Venezuela ha caído en hiperinflación por lo que cerró el año con una inflación que supera el 2000%, cosa que p one a temblar el sistema económico y la subida contaste de los precios.También destacó que "somos el país más violento del mundo", las cifras extraoficiales reseñan que este año 26.616 venezolanos perdieron la vida este año en manos de la violencia. El exgobernador de Miranda considera que los "venezolanos llevamos muchos años padeciendo las consecuencias de este régimen", por lo que exige una solución definitiva a este padecer.Además, agregó que "no haber logrado esa solución" le hace pensar a los venezolanos que la lucha no ha valido la pena y eso es "lo que quiere Maduro que tu sientas". Por lo que instó al pueblo de Venezuela a aprovechar que empieza un nuevo año "para agarrarnos con fuerza a lo bueno y dar el próximo paso de este largo camino" porque el año 2018 será el desenlace.Información de: SumariumCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi