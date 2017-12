/ Si has estado las últimas tres semanas sintiéndote mentalmente confundido, incomprendido, contrariado o simplemente indeciso, el alivio llegó, y es porque Mercurio, el planeta que regenta a los comunicativos e intelectuales Géminis y Virgo, y quien gobierna la mente concreta, la sagacidad y la elocuencia y todo lo que sucede a nuestro alrededor, se colocó Directo, desde el pasado 22 de diciembre, y, afortunadamente estará así hasta finales de marzo de 2018.Luego de haber cursado por sus 3 fases retrógradas, como suele suceder todos los años (la próxima Retrogradación de Mercurio será bajo el volátil y beligerante signo de Aries, desde el 23 de marzo hasta el 15 de abril del 2018), Hermes o Mercurio al colocarse Directo finalmente ha recuperado su célebre energía, esa magia olímpica que siempre maravilló a todos Los Dioses Del Panteón Grecorromano.Este Mercurio, de su tránsito Retrógrado hacia su movimiento Directo, nos permite recordar el filme de juventudes, St. Elmo's Fire, el cual simboliza la transición reflexiva de varios adolescentes estadounidenses, dirigida por Joel Schumacher, protagonizada por Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy y Mare Winningham. Se trata de la prominente cinta del llamado -Brat Pack- "los niños malcriados", cuyo tema sonoro es el que mejor define este controversial tránsito astrológico, y fue escrita por el compositor y productor canadiense David Foster e interpretada por la dinámica voz de John Parr.¿Qué significa Mercurio Directo?Antes pudo haber muchos contratiempos relacionados con cualquier cosa gobernada por el Dios Hermes o Mercurio Retrógrado, bien sea en el transporte, el comercio y lo más imperante, la propia comunicación.Ahora que Mercurio se estacionó directamente, aun así necesitaremos de unos días más para autorregularnos respecto a su órbita y velocidad, entonces, a partir de allí, estaremos listos para partir hacia nuevos rumbos de la mente concreta y la satisfacción a nivel verbal, es decir, si usted discutió y se enfadó por tonterías, ahora puede buscar ese reacomodo que le sugería la Retrogradación de Mercurio días atrás, con lo cual insistimos, aquel momento era el tiempo idóneo para la introspección, reflexión, meditación y búsqueda incisiva de como podrías solventar dichos bloqueos.Ahora que las cosas se están aclarando en tu vida comunicacional, bien sea lo que dices, escuchas, lo escrito, las transacciones monetarias, el papeleo, y todo lo relacionado con las redes en internet y teléfonos inteligentes, todos los aspectos de la vida toman el ritmo lógico y las congruencias de lo citado durante este lapso serán más aptas y transparentes, cónsonas y robustas.Las 10 claves de Mercurio Directo1) Tiempo ideal para repararlo todo: ahora podrás arreglar también tus aparatos eléctricos, electrónicos, computadoras, celulares, tus artefactos del hogar, las tuberías y los desagües, el lavaplatos, cualquier rotura que haya por ahí bien escondida y ahora mismo puedes detectar fallas y reparar tu vehículo en general.2) Acondicionar todo lo que funcione rápida y mercurialmente hablando, todo lo locomotivo, todo lo que se mueve y depende de la interacción comunicativa real y efectiva, y los viajes se verán muy bien aspectados.3) Los niveles de empatía entre tu, ustedes y nosotros será más amplia, honesta y consciente.4) Por experiencia, con Mercurio Directo, si escoges bien la Luna en una buena fase y un signo favorecedor, también te podrás operar, o acceder a hacer cualquier intervención quirúrgica de menor o mayor envergadura con mucha mayor tranquilidad que con el enredador Mercurio Retrógrado.5) Juegos de la mente: aquí el ejercicio natural del hablar y comprendernos flexible y fácilmente es elástico y placentero con muchas menos malinterpretaciones propias del Mercurio Retrógrado; ahora el hablar y el escuchar, acto tan vital e inteligente, nos ayuda a aprender del otro, y ahora sabemos qué es lo que nos quieren decir en sí y nos hacemos entender muchísimo mejor que antes; el interactuar con otras personas tiende a ser más amplio, agradable, favorable y abierto. Cualquier demora, frustración o confusión en torno a asuntos regidos por Mercurio muy pronto encontrará nueva vías y oportunidades de hacernos a la mano la gran solución.6) Un poquito más de paciencia, comprendamos que en astrología un movimiento cambiante del planeta es un fenómeno potente e influye determinadamente en nuestra vida cotidiana. Recordemos, que Mercurio ha estado fuera de su órbita hacia adelante y al menos durante tres semanas se tomará para volver a girar directamente, es decir, no será tan fácil como declarar: "¡En sus marcas, listos, ya… adelante!". Así que en estos días solo un poquito de paciencia, que todo volverá a su cauce normal, así de simple.7) Lo que realmente sucede cuando un planeta se mueve de un movimiento retrógrado a uno directo, es algo más parecido a despertarse de un profundo sueño y luego nos sacuden después de una anestesia general cuando necesitamos recobrarnos muy conscientemente en la sala de recuperación. Mercurio necesitará tiempo para tomar un buen café cósmico y recuperar completamente la conciencia y la objetividad que él nos brinda como comunicador y enlazador de los dioses del soberano Olimpo.8) Es tiempo de buenas ideas: de aquí en adelante hasta la próxima retrogradación iremos poco a poco hasta alcanzar la máxima velocidad hacia nuevas vías con agrado y buenas ideas de resolución, lo que incluye mejores decisiones y negocios, por supuesto que los viajes también, algo tan natural para Mercurio con su Casco y Pies Alados.9) Ahora estaremos listos para aplicar cualquier cosa que hayamos aprendido durante el período retrógrado y concentrarlo objetivamente en nuestra realidad actual. ¡De aquí en adelante el planeta se fortalecerá todos los días, más y más con enorme potencia cual Carros De Fuego.10) Parece gracioso, pero no lo es, con Mercurio Retrógrado, Mamá nos gritaba porque en nuestra terquedad comunicativa no nos importaba si íbamos a llegar tarde a la escuela, nuestra pareja se obstinaba porque llegamos tarde a cenar o perdimos lo tickets del cine, nuestro jefe y nosotros no nos entendíamos a placer y con furia al igual con nuestro vecino más cercano, y peor aún, embarcamos a nuestros hijos y ellos por supuesto se alteran porque llegamos tarde a su reunión escolar, o fiesta con sus mejores amigos. Ahora, con Mercurio Directo es tiempo de corregir todo lo anterior, así que podemos retomar todo y reanudar nuestros propósitos en lo referente a esa comunicación adulta, seria y primordial de vida.Mis coordenadas de contacto: email: [email protected] Facebook : nestorsanchezastro y Twitter: @nestorsanchezas.Próspero 2018 a todos, Bendiciones y Éxitos. Elah! Amén.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi