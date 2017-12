/ El domingo 17 de diciembre triunf Sebastin Piera. Por qu?Por qu pasamos de una primera vuelta que sembr dudas, por una campaa en que se avizoraba la disputa ms estrecha desde el ao 2000, a una victoria contundente y categrica? La respuesta parece estar literalmente en la realidad de la calle, bastaba observar con atencin para darse cuenta de que quienes celebraban el resultado eran personas comunes y corrientes, ciudadanos del da a da, que caminan por la calle y toman el Metro diariamente. Escuch a un muchacho de slo 18 aos, que trabaja como recolector de basura para colaborar con sus estudios y aportar en su casa, decirme"…yo apoyo a Piera porque mi mam vende comida, y sabemos que con l habr trabajo y saldremos adelante…". Ante esa bocanada de realidad y sentido comn, era muy poco lo que se poda agregar.Resulta entonces falso y errneo que el votante de Piera sean los "rubios" de la diputada Karol Cariola, "los que quieren entrar al Club de Polo" de la actriz Aline Kuppenheim, o los "idiotas" del diputado Hugo Gutirrez. Son simple y sencillamente chilenos que estn hastiados de ideologismos, de fundamentalismos y de extremismos, slo quieren progreso, justicia, libertad y paz. As, mientras una izquierda democrtica analizara la derrota preguntndose por qu el chileno sencillo no vot por ellos, existe esta izquierda totalitaria y fantica que lo ataca, tratndolo de idiota. Junto con revelar su profunda ignorancia, esta izquierda extrema demuestra su nulo compromiso democrtico. En democracia es fundamental saber ganar, pero tambin saber perder.Por su parte, la centroderecha tiene la oportunidad histrica de demostrar que la clase media, el centro poltico y los ciudadanos de a pie, pueden perfectamente votar por ella, y que en ningn caso son "patrimonio exclusivo" de la izquierda. De hecho, esa misma clase media y ese mismo centro poltico se volc en masa a votar por Piera, porque era el nico candidato que la convocaba en la bsqueda del progreso, dejando de lado los frenos ideolgicos. El ahora Presidente electo tiene entonces la posibilidad de consagrarse como el nuevo referente histrico de la centroderecha, superando incluso a Jorge Alessandri Rodrguez, porque aunque tiene un Congreso donde slo cuenta con mayora relativa, lo respalda una coalicin ordenada y acaba de obtener una slida y contundente votacin. Adems, cuenta en su coalicin con liderazgos que se proyectan a futuro como eventuales continuadores de un proyecto poltico que busca mucho ms que slo 4 aos de Gobierno.Una de las claves que explica lo ocurrido no pasa por que el pas se haya "derechizado", como sostienen algunos, sino ms bien que la centroderecha desplaz con xito su eje hacia el centro, logrando atraer a votantes que histricamente votaron por la ex Concertacin, pero que hoy ante una coalicin que se enclaustr en la extrema izquierda como la Nueva Mayora, buscaron una alternativa que representara mejor las ideas de libertad y progreso. A eso cabe aadir que Chile est viviendo una etapa crucial, prcticamente 2/3 de su poblacin son de clase media, un electorado diverso y sumamente exigente, que quiere avanzar, pero no perder los logros alcanzados. En ese universo, con un discurso aejo y permeado de marxismo, eran casi inexistentes las opciones de la Nueva Mayora de poder lograr un triunfo.Atencin especial merece la campaa del "antipierismo" que se tom gran parte de la agenda de la candidatura adversaria. Lo nico cierto es que esa estrategia fracas estrepitosamente; ms que afectarlo, al parecer benefici al propio Piera, porque el votante percibi una animadversin que termin por molestarle. De ese modo, al convocar un "todos contra", la candidatura del senador Guillier se vaci del poco contenido que le iba quedando, transformando en meramente instrumental su aspiracin y en superficial su visin.Qu duda cabe, en definitiva, de que asistimos a un nuevo ciclo poltico, nuevos tiempos, un nuevo proceso, en los cuales Chile se jugar su salto al desarrollo. Las recientes elecciones demostraron que triunf la realidad ms que cualquier otra cosa, exigiendo un nuevo anlisis de lo que viene ahora en adelante.Jos Ignacio Concha, abogado y presidente del Centro de Estudios Sociedad LibreFOTO: LEONARDO RUBILAR/AGENCIAUNOCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi