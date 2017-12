/ Agustín Rossi, jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ en la Cámara de Diputados, apuntó contra la postura del titular de la bancada de senadores Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, por su acompañamiento a las reformas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri. "Pichetto cree que ser oposición responsable es hacer seguidismo oficialista", dijo en diálogo con el programa "El fin de la metáfora", de Radio10 ."Ser oposición es decirle al gobierno que se está equivocando. Los opositores no tienen que ser oficialistas, que los presidentes de los bloque opositores apoyen al gobierno no corresponde por el contrato electoral, afirmó Rossi y afirmó que Pichetto aporta "a la fortaleza del oficialismo en desmedro de la construcción de una oposición fuerte".Añadió que los "opositores fuertes" no están dentro del sistema político que quiere el Poder Ejecutivo. "Es un sistema unipolar, dónde Macri es el polo, quien diseña quiénes son los opositores", definió y preguntó: "Si todos fuéramos como Pichetto, ¿quién defiende a los jubilados, a los trabajadores?". "El sistema es un sistema político donde oficialistas y opositores compartan el sistema económico. El sistema de Macri es donde hay oficialistas consensuados que aprueban leyes contra los jubilados sin que se les mueva un pelo", insistió."Somos severos ideológicamente porque no compartimos la mirada política, económica, sobre los derechos humanos y lo tratamos de expresar", puntualizó el diputado por Santa Fe.Rossi también reiteró sus críticas a la insólita denuncia penal presentada por el Gobierno contra dirigentes opositores por supuestamente haber impedido la sesión en la Cámara de Diputados hace dos semanas. "Es la primera vez que en democracia un gobierno denuncia a Diputados opositores", recordó el titular del bloque del FPV y señaló que "ese día terminó con 47 detenidos, 7 diputados con lesiones ocasionadas por la fuerza de seguridad, puntualmente de la Gendarmería"."Eran las 21 hs y todavía se sentían los disparos de la Gendarmería. Se habían tirado todos los cartuchos y por eso se estaban tirando cartuchos vencidos. La acción de diputados evitó que se pasara a mayores", afirmó y denunció que "el operativo lo diseñó el Ministerio de Seguridad pero lo pidió el presidente de la cámara", Emilio Monzó.Respecto a la construcción de una alternativa opositora para 2019, el legislador santafesino dijo que "hay que definir cuál es la vocación de poder" y sostuvo que "la vocación nacional y popular es volver al poder en el 2019 para gobernar para el pueblo". "Nosotros queremos darle a los argentinos una alternativa en el 2019, queremos competir con el gobierno de Macri. Lejos estamos de ser una oposición testimonial", remarcó. Para eso pidió "construir un consenso entre todos los opositores para ser una alternativa".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi