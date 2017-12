/ Un 56% de los peruanos aprueba el polémico indulto al expresidente Alberto Fujimori, otorgado el pasado domingo por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, según una encuesta difundida este sábado.El sondeo, realizado a nivel nacional por la firma Ipso y publicado en el diario El Comercio , señala que el 40% de los entrevistados no está de acuerdo con la medida, mientras 4% no se pronuncia.Foto: AFPKuczynski justificó su decisión alegando que los "demócratas" no deben permitir que Fujimori muera en prisión "porque la justicia no es venganza".Lea también: Opositores al indulto protestan frente a la clínica donde está internado FujimoriUn 63% de encuestados cree sin embargo que el presidente, que estuvo a punto de ser destituido el 21 de diciembre, negoció los votos que lo salvaron a cambio del indulto con el congresista Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario y miembro del partido Fuerza Popular, que controla el Congreso.El 29% considera en cambio que el presidente ya había tomado la decisión antes del proceso en su contra por el estado de salud de Fujimori (1990-2000).Foto: AFPLa aprobación de Kuczynski subió en diciembre a 25%, siete puntos más que el mes anterior por la medida de gracia a Fujimori, mientras que la desaprobación fue de 68%, siete puntos menos, de acuerdo a la encuesta.Lea también: Comienzan en todo Perú multitudinarias marchas de protesta por indulto a FujimoriEl sondeo también pone de manifiesto que 58% de los que aprueban el indulto consideran que fue otorgado porque está muy enfermo y 39% porque la condena era excesiva.Fujimori cumplía desde 2007 una pena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos por la muerte de 25 personas, entre ellos un menor de edad, en dos operaciones de un escuadrón paramilitar durante la lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso y MRTA en los años 1991 y 1992.Foto: AFPEntre los que están en desacuerdo con el beneficio a Fujimori, 40% piensa que el exmandatario tiene que cumplir su condena por crímenes graves.Lea también: La CorteIDH analizará indulto a Fujimori pero en febreroEl expresidente está ingresado desde hace una semana en una clínica por una crisis de hipotensión y una arritmia.Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, informó que permanecerá unos días más en la clínica por problemas gástricos.Ipso realizó el sondeo el 27 y 28 de diciembre sobre un universo de 1.294 personas, con un margen de error de 2%.Lea también: Fujimori pidió "perdón de todo corazón" por lo hecho mientras estaba al frente de PerúCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi