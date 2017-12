/ La agrupación Boyce Avenue es un fenómeno mundial tanto de la música como de las redes sociales . Sus videos en Youtube suman 50 millones de visitas, tienen más de 3 millones de seguidores en Facebook y en Instagram rebasan los 300K. Formada en Florida , EEUU en 2004 por los hermanos Alejandro, Daniel y Fabián Manzano cuentan con una de las bases de fans más sólidas del pop-rock global. Estuvieron varios años trabajando con la compañía Universal y ahora lanzaron su propio sello. Tantos sus temas originales como sus afamadas versiones se han traducido en éxitos rotundos de ventas y exposición mediática.Pero el trío de hermanos Manzano tiene un brazo derecho, un cuarto integrante que los ha llevado a brillar con su trabajo audiovisual: Emilio Arciniega, quien se encarga de producir el contenido de Boyce Avenue que se usa en las plataformas de redes sociales , ya sea a través de video, fotografía o diseño gráfico. Hasta la fecha, los videos en los que ha trabajado Emilio han acumulado más de 50 millones de visitas solo en YouTube. También ha dirigido como manager las giras por los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Sudamérica."Creo que la importancia de mi trabajo se muestra a través de la reacción de los fanáticos. Cada vez que publicamos algún contenido en el que he participado, ya sea un video, una foto o un video de una gira, y recibe una buena reacción inmediata de los fans, significa que he hecho mi trabajo. Los fanáticos de la música son extremadamente apasionados, así que creo que nuestra labor en equipo es muy importante", expresó el artista quien comenzó a trabajar en la industria musical cuando apenas tenía 18 años de edad en Leeds, Inglaterra . Los integrantes de Boyce Avenue consideran que una agrupación no solo está conformada por sus músicos, también por sus productores, managers e ingenieros tienen un papel tan importante como el de ellos mismos. "Mi tiempo trabajando en estrecha colaboración con Boyce Avenue ha sido una experiencia increíble. Después de haber sido fanático de la banda durante muchos años, fue genial poder involucrarme estrechamente con ellos. Cada uno de los hermanos Manzano tiene sus propios talentos, ya sea musical o visualmente, pero todos son músicos brillantes y excelentes intérpretes", agregó.En relación a sus orígenes latinos Emilio afirmó que su padre es peruano, así que ha tenido mucha exposición a la cultura hispana: "¡Amo a los fanáticos sudamericanos! Viví un tiempo increíble recorriendo varios países con Boyce Avenue este año. Los fanáticos sudamericanos son algunos de los más apasionados del mundo. Espero poder hacer una gira por Perú algún día y también me gustaría conocer Venezuela , espero que pronto tenga la oportunidad de ir allí con la banda"."Mis planes futuros son continuar trabajando con Boyce Avenue para hacer crecer su canal de YouTube y su marca en general. Además, quiero continuar girando con la banda, lo que puede implicar viajar a nuevos países, por ejemplo, hace poco dimos nuestro primer concierto en Malta y hace poco tocamos en el Royal Albert Hall de Londres, un lugar icónico en el mundo y allí produje un video en vivo para la banda", finalizó.Para disfrutar y conocer más acerca del trabajo de Emilio Arciniega, sigue a Boyce Avenue en sus redes sociales @boyceavenue Facebook : Boyce AvenueNP/PSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi