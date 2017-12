Este domingo culmina el tiempo de Buenos Oficios estipulado por la Organización de las Naciones Unidas para resolver la disputa de Venezuela y Guyana en lo que resta del año 2017.Este periodo de mediación solo podrá culminar de manera definitiva si el Secretario General de ONU, Antonio Guterres considera que no se han realizado los avances significativos necesarios en el problema del Esequibo.En ese sentido, El abogado y experto en asuntos internacionales Eduardo Trujillo Ariza explicó a El Universal que históricamente la posición de Venezuela ha sido no litigar sobre este asunto ante la Corte Internacional de Justicia , por considerar que este territorio le pertenece; y por no correr el riesgo de perder la tenencia jurisdiccional.Sin embargo, Trujillo afirma que Venezuela “tiene argumentos suficientes para enfrentar esa disputa ante la Corte Internacional y salir beneficiada”.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi