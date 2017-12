/ Para Astori la no aprobación de un TLC con Europa “afecta mucho a Uruguay”. Foto: PresidenciaEl ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo que el año cerrará cumpliendo las previsiones del gobierno.“Uruguay siguió creciendo y vamos a terminar con una cifra de un crecimiento de tres puntos, lo cual es un buen número dadas las circunstancias mundiales y regionales”, resaltó Astori que agregó que “ha caído la inflación, y va a cerrar el año dentro del rango meta”.El jerarca reconoció que en 2018 continuará el desafío fiscal pero sostuvo que se mantendrán las cifras de desarrollo. Mientras que “va a haber una modificación importante en las variables económicas, porque la inversión que durante el año 2017 tuvo un comportamiento muy mediocre, muy pobre, muestra realmente perspectivas de mejoramiento para el año que viene y por lo tanto si la inversión mejora los caminos del crecimiento van a ser más sólidos y eso hace que los resultados de la economía en su conjunto también mejoren”.Fracaso con la UE Astori también se refirió al fracaso en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y consideró afectará en gran medida al Uruguay, que deberá ajustar sus estrategias de captación de mercados.“Afecta mucho la no aprobación de este acuerdo. Tiene consecuencias muy negativas”, consideró y explicó “nosotros hemos cumplido con la parte de nuestro trabajo, ahora tiene que mover la Unión Europea”.Sin embargo adelantó “vamos a seguir trabajando con el mayor tesón en este tema porque somos conscientes de la importancia que encierra y naturalmente de las consecuencias que puede tener, si sale muy buenas y si no sale mediocres”.Consultado sobre si la falta de acuerdo con la UE modificará las estrategias comerciales de Uruguay recordó que “la estrategia comercial de Uruguay en lo que refiere al contexto Mercosur ha establecido como primera prioridad el acuerdo con Europa, pero si fracasamos con este objetivo tendemos que seguir buscando otros, afuera del Mercosur también e impulsar a todo el Mercosur a que haga acuerdos con otros bloques, por ejemplo con la Alianza del Pacifico”.“Hay que seguir buscando porque Uruguay paga una cifra muy alta de aranceles, tiene problemas de competitividad con esto y hay que superar esta situación. No debemos resignarnos a perder esto y asunto concluido, primero tenemos que seguir luchando para ver si sale y después ir buscando alternativas”, concluyó.Estos temas te pueden interesar: Uruguay MERCOSUR Danilo Astori TLCCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi