/ Otros países ya han recibido al 2018 de la misma maneraLos tailandeses recibieron el 2018 con muchos fuegos artificiales.A través de celebraciones con música y fuegos artificiales, le dieron la bienvenida al año nuevo.A firework display is seen over the Chao Praya River during New Year celebrations in Bangkok at the start of January 1, 2018. / AFP PHOTO / LILLIAN SUWANRUMPHACon Información deSíguenos en Twitter @entornoi