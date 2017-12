/ El volante guayanés formó parte de Chicó FC de Guayana en la pasada temporada.Yuxer Requena, se convirtió en un bueno legionario. El volante guayanés de 23 años formará parte de Boyacá Chicó que disputa la Liga Águila de Colombia.El mediocampísta viene de jugar el torneo de la Segunda División de Venezuela con Chicó FC de Guayana, equipo que forma parte de la franquicia cafetera.Rincón vio acción Tomás Rincón jugó completo en el empate sin goles que sacó Torino ante Genoa en la jornada 19 de la Serie A italiana. Los vinotinto ocupan la casilla 11 con 25 puntos y los genoveses la 16 con 18. Andrés Ponce se quedó en banco de Livorno que venció 2×0 a Prato en el Grupo A de la Serie C italiana.Su equipo es líder y va en camino al ascenso a la Serie B. Adalberto Peñaranda se sumó a los entrenamientos de Málaga tras superar un cuadro viral que lo afectó durante varios días. El 8 de enero se medirán a Espanyol en el reinicio de la liga española. Ronaldo Peña fue titular y jugó los 90 con Moreirense que empató a tres goles con Vitoria de Guimaraes en el Grupo C de la Copa de Portugal, Jhonder Cádiz fue suplente.Por Vitoria, Víctor García ingresó al minuto 66, su equipo terminó con diez por la expulsión de Joao Vigario al 54. El veterano Enson Rodríguez renovó hasta 2020 con Técnico Universitario de Ambato.Material criollo El cuerpo técnico que trabaja con el argentino Ángel Guillermo Hoyos es de nacionalidad venezolana. El exjugador de Deportivo Táchira sumó a los tachirenses Edison Ibarra, Rafael Pérez como asistentes técnicos y Javier Zerpa, logística audiovisual. Por otra parte, el técnico argentino Nicolás Larcamón reveló que la oferta para dirigir Huachipato es la que más le atrae."La propuesta de Huachipato es la que más me gusta, me seduce por lo que podemos aportar a este proyecto y lo que este proyecto nos puede potenciar cómo cuerpo técnico", dijo a Radio Femenina.Con la llegada de Larcamón contratarían también al delantero de Mineros de Guayana, Charlis Ortiz. En este equipo también está Yeferson Soteldo quien de acuerdo a la prensa chilena tiene varias ofertas, incluidas las de Colo Colo y Sao Paulo de Brasil, así lo confirmó Marcelo Pesce, directivo de Huachipato, "pero hoy no tenemos nada concreto. Él sigue siendo del club", reveló a radio Cooperativa.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi