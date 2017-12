/ El final del 2017 se ve marcado por una oleada de frío que azota el norte de Estados Unidos y parte de Canadá, creando impresionantes paisajes, destacados por capas de nieve e hielo.Las Cataratas del Niágara, ubicadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, s e congelaron parcialmente debido a la bajas temperaturas registradas en ambos países.El gélido clima no desalentó a los turistas a apreciar esta maravilla de la naturaleza que se convirtió en un nuevo paraíso de hielo.El Nuevo Herald afirma que aunque a simple vista pareciera que estuvieran congeladas en su totalidad, los metereólogos han explicado que se congela una parte del caudal del agua.Guys, not to alarm anyone, but the Canadian side of Niagara Falls is an icy, winter wonderland right now(via @punkodelish IG @Arjsun @AdamRDanni) pic.twitter.com/56GNaOikjN— Muhammad Lila (@MuhammadLila) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi