"No vayamos más para atrás"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para enviar un saludo de fin de año y expresó su deseo para 2018: "No vayamos más para atrás. Vayamos para adelante", escribió."Seamos inteligentes, amplios y solidarios para lograr esto. Unidos vamos a tener un mejor 2018. Ese es mi deseo", completó la ex mandataria y actual senadora.