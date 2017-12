/ El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, negó ser el responsable de la entrega a periodistas del audio con las declaraciones que dio el empresario brasileño Marcelo Odebrecht en noviembre pasado a un equipo de fiscales peruanos, y aseguró que su despacho no tiene copia de ese documento."El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, no ha tenido ni tiene en su poder copia alguna del audio correspondiente a la declaración de Marcelo Odebrecht tomada en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez", reza un mensaje del Ministerio Público en la red social Twitter. El organismo agregó que Sánchez "descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer los mecanismos de custodia de seguridad de dicho material que se encuentra en proceso de transcripción y traducción". El audio y la transcripción del interrogatorio a Odebrecht fue publicado por el portal de investigación periodística IDL-Reporteros. Se confirmó, de esa manera, que Odebrecht declaró a los fiscales que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y también recibió consultorías del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras publicarse sus declaraciones, legisladores del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko, utilizaron la red social Twitter para responsabilizar a la Fiscalía por la supuesta filtración y exigir que se haga público el contenido oficial de la declaración. Esto, a pesar de que en la presentación de su informe, IDL-Reporteros aseguró que "pudo obtener un tiempo atrás, una copia de ese documento que llegó hace poco a Perú luego de pasar por varias instancias oficiales en Brasil". El congresista Héctor Becerril aseguró que el fiscal Sánchez filtró "información editada" a la prensa y lo acusó de utilizar al Ministerio Público "con fines políticos". El fujimorismo impulsa una acusación constitucional que busca que Sánchez sea destituido por el Congreso por una supuesta "inacción" en las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato. La también legisladora fujimorista Luz Salgado coincidió en exigir que "el Ministerio Público debe exhibir el video completo de las declaraciones de Odebrecht" y dijo que "IDL no puede ser privilegiado y entregar solo lo que edita". La parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón acusó al Ministerio Público de filtrar "vídeos editados y frases sacadas de contexto" y exigió que se entreguen las declaraciones completas de Odebrecht a la Comisión Lava Jato, que preside su compañera de bancada Rosa Bartra. Al referirse a Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, "que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela ". Aunque el empresario remarcó que nunca llegó a encontrarse con la entonces candidata y dijo que Barata tiene la información sobre si se entregó la financiación considera que "es casi seguro" que hubo una "contribución a su campaña y al partido", y que una anotación encontrada en su agenda con la frase "Aumentar Keiko 500" se refería "con seguridad" a 500.000 dólares. Keiko Fujimori utilizó la red social de Twitter para responder que Odebrecht "especula, muestra intenciones pero no hechos", cuando afirma que su empresa financió su campaña electoral. EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi