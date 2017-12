/ La madrugada de este 31 de diciembre un hombre fue encontrado sin signos vitales en el sector Chirica Vieja, ruta II, San Félix."Eran las dos de la madrugada cuando escuché los disparos, no me quise asomar por miedo", comentó uno de los testigos.Al caer la mañana se dieron cuenta que el cadáver de Will Guzmán, de 25 años de edad, estaba tirado en el camino de tierra. Al momento no fue identificado por los curiosos, ya que este vivía en el Sector Rancho Grande, varias cuadras del lugar de los hechos.Familiares de la víctima lamentan lo ocurrido y le piden a las autoridades que se haga justicia. "Él trabajaba en la Gumilla pegando papel ahumado a los carros, no tenía problemas con nadie", comentó su hermana, Lisbelly Guzmán.Su hermana agregó que la última vez que habló con Will, él le dijo que iría a una fiesta que había en un sector cercano. Dejó dos hijos; uno de ocho y otro de cuatro meses de nacido.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi