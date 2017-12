/ Irene Rosero es amiga de Greeicy Yeliana Rendón Ceballos desde que tenían 8 años.La psicóloga, egresada de la Universidad del Valle, recuerda que sus juegos de niñas estaban relacionados con cantar, bailar, hacer coreografías. Rodaban la cama del cuarto de Irene para tener más espacio y se ponían a cantar a todo pulmón, por ejemplo, Amor Prohibido, de Selena. Más grandecitas, no paraban de escuchar el CD de La Oreja de Van Gogh. "Llorábamos con esas canciones", rememora Irene.Desde niñas ambas estudiaban en el Conservatorio de Cali. Los padres de las dos se rotaban para irlas a recoger en carro al centro educativo, sin embargo, a veces, les tocaba irse en bus, en un Blanco y Negro o en un Azul Plateada. "Y Greeicy se paraba en la mitad del bus a cantar, con toda personalidad, era muy chistosa. La gente se reía y recochábamos hasta que nos bajábamos del bus", relata entre risas Irene.La música ha sido esencial en la vida de esta famosa caleña de 1,74 de estatura, ojos café, abundante cabellera y cuerpo de infarto. Tanto, que no se hace extraño que haya hecho un alto en el camino de su ascendente carrera actoral para dedicarse a cantar.La actuación, como ha dicho, siempre estará presente en su vida, jamás la abandonará, pero en su primera etapa musical quiere enfocarse ciento por ciento en la música. "Cuando el proyecto esté marchando en forma, pues obviamente seguiré actuando, porque me gusta, es mi otra pasión".Revela que tenía miedo de dejarla a un lado por hacer algo incierto, pero ahora, comenta, "ha valido la pena".Después de una década actuando sintió que era el momento de hacer una pausa. La gira que hizo por Francia y en la que ella cantaba (por su personaje de Daisy O’Brian en ‘Chica vampiro’, serie que fue un hit internacional transmitido por Nickelodeon) la hizo sentir algo muy especial cuando interpretaba las canciones de otros. "Por eso me dije que esa felicidad y esa sensación inexplicable que tengo cuando estoy en tarima tenía que aprovecharla cantando mis propios temas, algo que siempre he soñado".Mucha sensualidad Su rol de Daisy O’Brian en Chica Vampiro le permitió viajar a varios países.Foto: Especial para El PaísY claro que ha valido la pena. Porque Greeicy, esa niña que en 2006 se presentó al concurso Factor Xs de RCN y no pasó, y que al año siguiente por insistencia de su mamá y de su hermana se presentó de nuevo y estuvo entre las finalistas, hoy cuenta con miles de admiradores en Colombia y en otros países. Todo, por su manera de cantar y su forma de bailar tan sensual y espontánea.Por eso es que esta caleña relaciona su música siempre con "baile". "Si me genera en el cuerpo ganas de bailar me encanta la canción y quiero que la gente se sienta bien con mi música, que sienta ganas de bailar, porque bailar es la expresión de más felicidad".Y ella refleja vitalidad, energía y alegría porque le gusta muchísimo bailar. Como lo asegura su amiga Irene: "donde esté baila, así esté en el cine, en una discoteca, en un restaurante, baila, así sea que haga un pasito, solo por molestar, por recochar".Un ser de luz, auténtica, noble, centrada, que sabe qué quiere y a donde va a llegar. Espiritual y olvidadiza. Así la describe otra de sus amigas, la diseñadora paisa Laura Alzate, quien estudió con ella en el Colegio Santa María, de Pance, donde fueron protagonistas de obras de teatro y eran las que "hacíamos reír a todo el salón".Fueron compañeras, junto a otras tres, de varias pilatunas. Como la vez que se mandaron a poner ‘piercing’ en la lengua. "Yo no lo hice, las otras cuatro sí y fueron castigadas. Greeicy cumplía 13 o 14 años en esos días y organizamos una chiva bar, que en ese tiempo estaba de moda, para festejárselos. Tuvimos que llenar la chiva de gente ‘X’ porque la mamá no la dejó ir".Hoy la artista caleña usa ‘piercing’ en un labio y luce varios tatuajes en su cuerpo, entre ellos, uno de palmeras. El mismo dibujo lo comparte con Mike Bahía para recordar todos los días su sueño: llegar a tener una casa cerca al mar.Natalia Durán, actriz que trabajó a su lado en la telenovela Tiro de Gracia, resalta que aun a su corta edad, Greeicy tiene un gran sentido de responsabilidad, que siempre llegaba con su libreto aprendido y con su propuesta."Aunque estaba en un contexto difícil con actores de larga trayectoria, como Róbinson Díaz y era la nueva, estuvo a la altura. Nunca se sintió diferencia por ello; al contrario, ella entró a protagonizar y ustedes la vieron: madura, supremamente talentosa, muy profesional", comenta Natalia.A nivel personal hicieron clic enseguida se conocieron. "Es auténtica, buena amiga, transparente, una mujer sin máscaras, honesta, divertida, con un sentido del humor increíble, con los pies en la tierra, generosa, siempre desea el bien a los demás, no sufre de envidia ni ese tipo de cosas", remata Natalia.Mujer polifacética ModeloHa participado en comerciales de Yogueta, Bon Yurt, De Todito y Pony Malta. En la actualidad junto a su esposo aparece en el comercial de la bebida energizante Speed Max.ActrizHa estado en 14 producciones. En dos de ellas ha sido protagonista: Tiro de Gracia, del Canal Caracol, y Chica Vampiro, del Canal RCN.CantantePor su rol en Chica Vampiro, una joven con superpoderes, cantaba y bailaba. Este personaje le posibilitó ser conocida en países como Italia, Francia, Holanda y Angola, porque la serie fue transmitida por Nickelodeon y tuvo un éxito avasallador."Cuando yo llegué allá eso era la locura, los niños lloraban, los papás cantaban en español. Fue una energía hermosa. Llegar al otro lado del mundo, que la gente reconozca tu trabajo es demasiado bonito", contó Greeicy.Cantante y bailarinaAhora incursiona como cantante. Desde agosto pasado ha venido presentando varios sencillos, con gran éxito. En plataformas digitales se pueden apreciar sus dotes de bailarina.Trayectoría . Cuando Salga el Sol. La Pola. Primera Dama. Correo de Inocentes. Dónde está Elisa. La Prepago. Chica Vampiro. La Ronca de Oro. Los Años Maravillosos. Tiro de Gracia. Esmeraldas. Las Vegas. Venganza