Durante una entrevista con el medio norteamericano The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que "no ha existido ninguna conspiración" con el Gobierno ruso para favorecer su candidatura electoral frente a la aspirante demócrata Hillary Clinton, pero considera que la investigación perjudica la imagen de Estados Unidos."Prácticamente todos los demócratas han dicho que no hay colusión. No hay colusión… y, de hecho, lo que se ha hecho (las denuncias) irritó a la base y fortaleció a la base. Mi base es más fuerte que nunca ", expresó el mandatario.Segun destaca Infobae , el gobernante republicano repite hasta en catorce ocasiones que "no hubo conspiración" con Rusia en la improvisada conversación de 30 minutos que mantuvo con el periodista del diario en su club de golf de West Palm Beach ( Florida ), donde disfruta de sus vacaciones navideñas.Atribuyó el complot con Rusia a los demócratas e insiste en que fue el desconocimiento de Hillary Clinton del sistema de elecciones presidenciales lo que causó su derrota y no una conspiración con Moscú ."Yo no hice tratos con Rusia , gané por ser de lejos mucho mejor candidato. Gané pues hice la campaña adecuada y ella no. Ella hizo campaña para ganar el voto popular. Yo hice campaña para el Colegio Electoral", explicó Trump Haciendo referencia a sus logros legislativos, Trump atacó a los demócratas por no aceptar acuerdos en asuntos como los seguros médicos y el programa conocido como Obama care , cuya obligatoriedad critica, o la bajada de impuestos, que, reitera, pudo hacerse de manera "bipartidista".Por otra parte con respecto a la inmigración, Trump reitera que acabará con la "lotería" de los visados , sistema de acceso al país que tilda de mejorable, y subraya que optará por otro basado en méritos.Finalmente tras subrayar sus buenas relaciones personales con el presidente de China , Xi Jinping, advierte de que el perjuicio del déficit comercial y el robo de propiedad intelectual en China , que valora conjuntamente en 650.000 millones de dólares, puede ser contemplado de diferente manera "si me ayudan con Corea del Norte, al menos por algún tiempo".