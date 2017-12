/ La institución avanzó hacia Ciudad Bolívar, donde se desarrolla la escuela de fútbol.Apuntando hacia la formación de ciudadanos integrales a través del deporte, la Academia Lala continuó su crecimiento en 2017 tanto dentro de la cancha como en lo institucional. Así lo contó Jesús Meza, vicepresidente de la Academia Deportiva Lala, quien aseguró que han atendido a más de 2.000 niños entre Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar."Nosotros ya hemos avanzado en lo estructural, hay muchas cosas pendientes pero la situación país quizás frena un poco las cosas, lo importante es que no está paralizado, solo que vamos avanzando a un ritmo más suave", indicó Meza a PRIMICIA.Lala no solo es fútbol, también abrió las disciplinas de judo y porrismo, esta última con la intención de recuperar dicho deporte el cual estaba desaparecido en la localidad. El judo de Lala logró sumar en dos campeonatos nacionales del renglón infantil y preinfantil, entre Barquisimeto y Caracas, seis medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.Mientras que el equipo de fútbol de la categoría libre quedó campeón de la Tercera División del torneo organizado por la Asociación del estado Bolívar, conjunto integrado por los jugadores juveniles que no formaron parte del equipo profesional de Segunda División.En la misma competición, de la Asociación de Fútbol del estado Bolívar, el equipo sub14 de la Academia Lala logró el segundo lugar. "Este año ha sido importante (…) Lo bueno es que la población ha confiado en nosotros, es gratuito.No tenemos esas grandezas de uniformidad ni ese tipo de cosas pero los padres y representantes son bastante colaboradores. Gracias a Dios tenemos esa representación, los chamos salen a competir en el torneo representando a la institución", expresó el directivo.Alianza en Ciudad Bolívar Meza contó que en la capital del estado Bolívar se afianzaron a través de una alianza con la iglesia Maranatha, escenario en el cual ya abrieron la escuela de fútbol.También en el municipio Heres están en el proceso de adquirir formalmente unas canchas de usos múltiples que están abandonadas para hacer la inversión correspondiente y recuperarlas para dedicarlas a la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol.Solo en la disciplina de fútbol en Ciudad Bolívar, la Academia Lala ha atendido a más de 1.000 niños. Sobre la construcción de la sede en Puerto Ordaz, en el sector La Esperanza junto al Centro Nekuima en el antiguo Club Aracataca, Meza anunció que la cancha de fútbol tiene un 80 % de avance mientras que la infraestructura se mantiene en un 20 % de construcción.La apertura de otras disciplinas en Puerto Ordaz, como está planteado en Ciudad Bolívar, dependerá del avance en la cancha de fútbol. "Queremos terminar algo primero porque el que mucho abarca poco aprieta", admitió.Meza aseguró que en esta temporada 2017 la directiva de Academia Deportiva Lala estuvo enfocada en su mayoría en el impulso del equipo profesional masculino, que se quedó a un paso del ascenso a Primera División y del debut del conjunto femenino en la Superliga Femenina del fútbol profesional venezolano.Proyecto en cinco pasos El proyecto formativo de la Academia Deportiva Lala está dividido en cinco pasos, el primero de ellos es brindarle alimentación a los niños que se desarrollan en la sede. Dicha etapa se pondrá en práctica una vez esté terminada el área de la cocina.El segundo paso está dedicado a la religión, en el que tendrán un espacio para reposar y conocer a Dios sin importar la ideología que prediquen.En el tercer tramo del proyecto dictarán charlas sobre los valores y el cuarto se trata de la educación y cómo incentivarlos a que la escolaridad vaya de la mano con el deporte."La última fase del proyecto es la deportiva, empezamos por el último paso", soltó el dirigente entre risas. Meza apuntó que en la Academia Lala la prioridad no es el trofeo o la medalla sino la formación de los deportistas como ciudadanos integrales."Nosotros nos basamos mucho en los valores. Les decimos a los entrenadores que no queremos presionar a los niños que tienen que ser campeones sino que tienen que aprender. No nos interesa la Copa, si eso se da, se dio pero queremos que el niño esté desarrollado como un ser humano integral, que mañana o pasado él decide si sigue la ruta del deporte", añadió.Interés en el sur del estado Meza anunció que entre los planes de la institución está llegar hasta los municipios del sur del estado Bolívar. "Hemos hecho acercamientos con Upata y Guasipati pero queremos avanzar un poco más con la sede principal antes de eso. Pero sí hay mucho interés y muchos niños que atender. Si no es finalizando el 2018, empezando el 2019 estaremos por allá", agregó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi