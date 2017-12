/ Por los precios, existencia y variedad de los productos alimenticios y de primera necesidad, los vecinos del este de Caracas prefirieron este sábado, penúltimo día del año 2017, hacer sus compras en el mercado libre, en este caso de Chacao, en lugar de ir a los automercados como El Patio de Los Palos Grandes, Luvebras de La Castellana o Plan Suárez de El Cafetal, pese a que los consumidores plenaron también todos estos establecimientos.Contrapunto realizó un recorrido por estos locales de venta, a pocas horas de iniciarse el año nuevo, comprobando la inclinación que obliga a los consumidores a soportar, incluso, apretadas y largas colas.En Chacao abundan los productos de la cesta básica: no faltan ni arroz, azúcar y aceiteEn el mercado de Chacao, por ejemplo, únicamente se consigue la harina Pan, desaparecida de los anaqueles de los automercados, a Bs 49 mil el paquete, así como el papel tualé nacional a Bs 750 mil (el bulto de 48 rollos); el kilo de arroz también nacional, a Bs 65 mil; el azúcar, a Bs 140 mil el kilo; la mantequilla a Bs 150 mil en envase de 500 g, y la mayonesa de 910 g a Bs 200 mil.El aceite de maíz nacional se oferta en Bs 145 mil el litro en el mercado libre y el importado en Bs 240 mil en Luvebras, mientras que el de Canola se precia en Bs 177 mil en Plan Suárez.Los supermercados del este de Caracas exhiben estantes llenos pero sin variedadSardinas preservadas con aceite en pote de 140 g hay en los tres supermercados, con diferentes marcas y precios, que oscilan entre Bs 26, 31 y 36 mil la unidad. El atún conservado en lata se expende a Bs 90 mil la unidad de 175 g.Pastas en todas sus variedades y marcas, especialmente las italianas, abundan en los anaqueles de los cuatro establecimientos, con precios que fluctúan entre Bs 95 mil y 132 mil el kilo.La salsa de tomate se expende en diversas marcas, con precios entre Bs 55 mil 550 y 87 mil 550 el frasco. La mostaza solo se consigue en Plan Suárez a Bs 21 mil 905 el envase de 195 g.Las unidades de 10 mm de pasta de dientes nacional tienen un costo de Bs 85 mil en el mercado libre y de Bs 90 mil en supermercados. La unidad de desodorante de bolita tiene un precio de Bs 78 mil solo en el Mercado de Chacao.En el mercado libre se consigue todoMaría García, quien reside en la urbanización La Florida , ratificó que ciertamente la existencia de mayor cantidad de productos, con variedad de precios y marcas, es posible adquirirlos en el mercado libre.Las sardinas enlatadas, nacionales e importadas, abundan en variedad y precios"Para los preparativos de la celebración del año nuevo hemos recorrido durante los últimos días comercios, abastos, mercados y supermercados, y definitivamente es necesario buscar precios y calidad, ya que en la mayoría de los casos varían notablemente. Aquí en el Mercado de Chacao hemos decidido completar las últimas compras. Hay de todo, eso sí, a veces más costoso, y otras más barato", señaló García.Luis Noguera, comerciante de artículos de ferretería de un local de Chacao, confiesa que siempre ha preferido adquirir los productos para su hogar en el mercado libre."Es para mí una costumbre y una tradición. He podido comprobar con el tiempo que es aquí donde es posible conseguir todo lo que se busca, a veces más caro, pero siempre seguro. Estas son las últimas compras de este año y las siguientes del que viene, porque no se sabe cómo vendrán las cosas", dijo Noguera.Pastas para todos los gustos y precios diferenciales, entre Bs 95 mil y 132 milCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi