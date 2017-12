/ SANTIAGO.- El pasado viernes 29 de diciembre, la periodista Carolina Urrejola anunció que abandonaba "Teletrece Tarde" , noticiero que condujo por nueve años. La comunicadora decidió que desde 2018 se dedicará de lleno a su trabajo en radio.Noticias relacionadas Carolina Urrejola deja "Teletrece Tarde" tras nueve años en la conducción ¿2018, el año de las radios?: Los movimientos de "voztros" y el mapa actual de la industria en Chile En conversación con Las Últimas Noticias , la comunicadora expresó sus razones para darle prioridad a su trabajo como locutora: "Yo trabajo en radio desde el año 1995, ha sido toda una vida de dedicación (…) Valoro lo que se hace en la tele, pero por mi personalidad y por lo que a mí me interesa creo que soy un mejor aporte en una emisora "."Lo venía pensando hace bastante tiempo. Desde mediados del 2016 más o menos que estaba buscando una fórmula para darle más tiempo a la radio", comentó Urrejola, quien añadió que con este cambio podrá darle más tiempo a su vida familiar: "Ya apreté mucho mi agenda una vez y no se lo recomiendo a nadie. Estoy disfrutando esta etapa, este nuevo proyecto me calza con todo ".La periodista retomará las transmisiones en vivo del programa de T13 Radio "Siempre es hoy" , también conducir á, en compañía de Ramón Ulloa, "Conexión Tele13" , y se sumará a Radio Oasis con el espacio "Tarde Oasis" . Además, se le podrá ver en televisión para transmisiones especiales del departamento de prensa de Canal 13 y un fin de semana al mes en "Teletrece Tarde".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi