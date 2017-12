/ El deporte venezolano consiguió grandes logros durante este año 2017, tiempo en el cual el país sintió de primera mano el orgullo de brillar a través de jóvenes figuras, que lograron triunfos inimaginables en períodos pasados.En la memoria de cada venezolano quedarán los nombres de aquellos que dejaron el nombre del país alto.El beisbolista venezolano José Altuve, que juega como segunda base para los Houston Astros se coronó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana, luego de ganar la Serie Mundial.Asimismo, fue electo por unanimidad como el Mejor Latino de 2017 por la cadena ESPN, y como el Atleta del Año por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela Con un salto triple de 14.91 metros, la atleta Yulimar Rojas derrotó a su rival colombiana Caterine Ibargüen, conquistando el primer oro para Venezuela en un Campeonato Mundial de Atletismo.En ese mismo evento, la garrochista Robeilys Peinado, ganó la primera medalla para el país en un Mundial de Atletismo, finalizando en el tercer lugar de la competencia. Su hazaña le valió el título de Atleta Revelación del Año. Asimismo, fue la Mejor Atleta Femenina del Año por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales.Por su parte, la selección sub 20 fue la gran revelación juvenil Corea del Sur, tras obtener el pase a la final ese Mundial.De igual forma, el monarca de la Liga Profesional de Baloncesto y de la Liga Nacional de Baloncesto, Los Guaros de Lara, se adueñaron por segundo año consecutivo del cetro de Liga de Las Américas. Conjuntamente, obtuvieron la Liga Suramericana de Clubes y el subcampeonato de la Copa Intercontinental tras coronarse en 2016Con tan solo 18 años de edad, la futbolista, Deyna Castellanos, formó parte de la élite mundial al quedar finalista como Jugadora del Año en la gala The Best de la FIFA (LaIguana.TV)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi