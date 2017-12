/ El exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, dijo al presidente Nicolás Maduro que debe rendir cuentas por lo que sucede en el país."Estás asesinando a la Revolución que el Comandante Chávez nos confió, te has rodeado de tu círculo íntimo, y crees que puedes hacer con este país y con nuestro legado lo que te venga en gana. En una mezcla de prepotencia, ignorancia, incapacidad, cinismo y mucha irresponsabilidad, han llevado a nuestro Pueblo a una situación inimaginable de sufrimiento y humillación. Un retroceso tremendo. El Comandante Chávez no nos pidió que apoyáramos lo que está pasando, jamás lo hubiese hecho", reprochó Ramírez en el artículo de opinión Herodes, publicado en Aporrea."El Comandante habló de la Patria, de su futuro luminoso, no de esto que está sucediendo. El chantaje y manipulación del que tanto usas tiene que llegar a su fin, has abusado de su nombre y su imagen, tratas de parecerte a él, no puedes. Si nuestro Comandante estuviese entre nosotros, y bajara del Cuartel de la Montaña, hiciese cola para la comida, o estuviese en las calles de Caracas, viera a los niños en los basureros, ¿qué haría?, ¿con qué cara le responderías? Tienes que rendir cuenta de este desastre", aseveró.La imagen de gente comiendo basura se ha vuelto habitual en Venezuela . Foto: Miguel Hurtado/ ArchivoEn su opinión, "la Revolución Bolivariana, esa criatura, niña aún, es sacrificada en aras del poder, de mantener los privilegios, la prepotencia y la ceguera de Herodes. Triste espectáculo el que se observa en nuestra querida Patria".Para Ramírez, "una profunda desesperanza y falta de fe en el futuro se ha instalado en el corazón de nuestro Pueblo, el Pueblo de Chávez, el de Bolívar, ese que cruzó Los Andes, ese del 13 de abril, de la derrota del Sabotaje Petrolero, ahora en las calles exigiendo un pernil, una caja de cartón con algunos productos extranjeros de supervivencia, acorralado con un carnet para obtener una dádiva, algo. Ese pueblo victorioso, ahora convertido en un pueblo de bachaqueros, de sálvense quién pueda, desmoralizado. Ese Pueblo que sigue votando por Chávez, por lo que le indique la Revolución, un esfuerzo más, una batalla mas, otro sacrificio, por Chávez, por su legado por su memoria. Un Pueblo paciente que no merece vivir lo que está viviendo".Criticó también la situación económica: "¡La economía es un caos! ¿Hasta cuándo tanta improvisación? ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quiénes se han hecho millonarios a tu sombra? ¿Te los nombro? Ya basta de echarle la culpa a otros, primero la guerra económica, luego las sanciones, ahora resulta culpa de Pdvsa".Al final "se nos ha impuesto un paquetazo, como los del FMI, pero sin ningún compromiso macroeconómico. El país sufre los efectos de la acción despiadada de los agentes del capitalismo, con apoyo de un gobierno que ya ni siquiera se declara socialista. ¿Que dirá el asesor económico, artífice y promotor de estas ideas tan descabelladas? ¿Quién dijo que tenemos que calarnos los errores o experimentos de "asesores" que vienen a ensayar con nuestro Pueblo, con nuestro país? ¿Es que acaso no había suficiente pensamiento económico entre nosotros, conocedores de la realidad de un país sujeto a los problemas estructurales del rentismo petrolero? Los hay, por montones, pero todos fueron puestos de lado", condenó.Ramírez advirtió que "pasarán años para recuperar las capacidades productivas internas, aunque sea para satisfacer nuestra demanda interna, de alimentos, bienes y servicios. Mientras el dólar sea la mercancía más barata del país, ¿quién va a trabajar para producir nada si no se puede competir con las importaciones con dólares baratos o con la obtención de un dólar a 10 bolívares, cuando en el paralelo cuesta más de 100.000?".También preguntó a dirigentes del chavismo si van a permitir "este linchamiento moral y político". "Pregunto a mis camaradas y compañeros de tantos años de lucha junto al Comandante Chávez, pregunto a Diosdado, Adán, José Vicente, Elías, Carrizales, Carneiro, Castro Soteldo, Aristóbulo, Héctor, a mi General en Jefe Pérez Arcay, al General en Jefe Padrino López, al Comandante del Ejército Churio, entre otros. Pregunto a los militantes del PSUV, de las Misiones, de la revolución: ¿y entonces? ¿van a permitir este linchamiento moral y político en contra mía? ¿Es que nadie va a decir nada a favor de Chávez, a favor del pueblo? ¿Es que esta revolución se va a desfigurar para transformarse en ésto? ¿Y el Comandante Chávez donde queda, su legado, su obra, su Pueblo? Hoy soy yo, mañana serán ustedes o cualquiera que salga del chantaje".Ramírez defendió al asesor petrolero del presidente Hugo Chávez, Bernard Mommer: "Han librado una orden de captura contra el Dr. Bernard Mommer y su esposa, además de otra funcionaria hija de un exmagistrado del TSJ. El Dr. Mommer, no solo es un especialista en el área petrolera, académico de universidades nacionales e internacionales, del Instituto de Energía de Oxford, escritor de innumerables y fundamentales textos, entre ellos los famosos tres tomos de Ruptura, La Cuestión Petrolera y otros tantos, asesor de Ali Rodríguez, Viceministro de hidrocarburos del Comandante Chávez, conmigo en el Ministerio de Petróleo, cuando diseñamos y desplegamos la política de Plena Soberanía Petrolera, rescatando el petróleo para el Pueblo, Gobernador de Venezuela ante la OPEP. Increíble, una persecución política donde claramente se deslindan los campos, los intereses en pugna".También se refirió al fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab: "Yo conocí a Tarek Willian Saab, militábamos juntos en Ruptura. En Mérida le llamábamos "Kabul". Luego él siguió con Douglas Bravo en "Tercer Camino", nosotros nos separamos, ya no creíamos en Douglas. Conocí a Kabul como soñador y defensor de los derechos humanos, poeta. Hasta que nos encontramos con Chávez. Lo apoyamos honestamente cuando era Gobernador en Anzoátegui, hicimos muchas obras juntos. Los que en aquel momento convencieron al Comandante Chávez para que no fueras candidato a la Gobernación, los que te hicieron la campaña en contra, hoy te han convencido a que arremetas contra mí, mi nombre, mi honor, mi reputación. Todavía recuerdo con indignación cuando el fascismo te llevaba preso durante el golpe de Estado, tu, a viva voz, denunciabas que se violaban tus derechos. ¿Y ahora? ¿Dónde está Kabul?".