El presidente de la República, Nicolás Maduro , ratificó este domingo que 2017 fue un año positivo, heroico, durante el cual, a pesar del asedio a los venezolanos, se conquistó la paz."Fue un año de asedio a los venezolanos a través de diversas formas: la desestabilización económica, traiciones, violencia armada, guarimbas, sabotaje a los servicios públicos, persecución internacional, bloqueo económico y financiero contra la República", indicó durante su alocución de este domingo, que transmitió Venezolana de Televisión.Señaló que a pesar del intento por doblegar la decisión de ser libres y soberanos, no fueron las dificultades las que decidieron el destino de la patria."Puedo decirlo hoy, fueron las victorias, el fruto de la constancia, la fidelidad de nuestras ideas, el orgullo nacional de un pueblo trabajador y digno, lleno de fe y civismo de su patria, de su tierra", expresó el Presidente.Resaltó como los logros más importantes del país la paz social, la estabilidad política con igualdad y con justicia, "bases fundamentales para la conquista del futuro en el año 2018".A continuación todos los anuncios realizados este 31 de diciembre por el presidente Nicolás Maduro desde Miraflores.1.- Vivimos un calendario electoral impecable, con índices de participación históricos, demostrando que los venezolanos optamos por los votos y no por las balas.2.- La Revolución Bolivariana invierte 72% de los ingresos en su Pueblo ¡Una política social sin parangón!3.- A partir de la ANC se impuso la fiesta democrática con la elección de gobernadores y alcaldes y el triunfo de las fuerzas populares.4.- "La consolidación del @CarnetDLaPatria nos ha permitido atender de manera directa al Pueblo. En el año 2018 vamos a profundizar su impacto positivo en el Pueblo" Pdte.5.- "En el ámbito internacional ratificamos nuestro compromiso con la Paz y el desarrollo de los Pueblos con una visión Multipolar, colocando como objetivo central el beneficio de los Pueblos".6.- Durante 2017, las giras por países Opep y no Opep, de Asia Central y Europa del Este han permitido el fortalecimiento de una nueva geopolítica internacional.7.- A pesar de los ataques y las sanciones mantuvimos nuestro liderazgo, presidimos el MNOAL que agrupa a más de 120 países en el mundo, participamos en la cumbre de la OPEP, en reuniones de la Organización Islámica, de Petrocaribe.8.- Hoy Venezuela es vista como garante de paz, como diplomacia de justicia humana en los países del mundo.9.- Cuando comenzábamos a recuperarnos nos atacaron la moneda, iniciaron los sabotajes a la industria petrolera, al sistema eléctrico.10.- Ante los ataques financieros tomé la decisión de crear la criptomeda "El Petro", basada en nuestras riquezas naturales… El éxito de El Petro , es el éxito financiero de la Patria.11.- En enero daré las condiciones para el lanzamiento de El Petro.12.- Anuncio el 40% de aumento salarial en todas la tablas laborales y un aumento de 30 unidades tributarias del Cesta Ticket, desde el 1° de enero de 2018.13.- Desde el 2 de enero el salario mínimo integral quedará en Bs 797.510.14.- Decreta aumento del 30% para los pensionados y 40% para el bono en contra la guerra económica. La pensión para nuestros adultos mayores queda en Bs 347.914.15.- El cesta ticket, será calculado en base a 61 unidades tributarias, el salario integral pasará de 177 mil 507 bolívares a 248 mil 510, mientras que el cesta tickets se elevará de 279 mil a 549 mil bolívares, siendo restituido su pago por talonarios.16 .- Nuestra fórmula tiene que ser el amor, la paz y la felicidad social. Ese será el norte que nos moverá en 2018. Convoco a todo el pueblo a construir el Plan de la Patria 2019 - 2025, vamos a hacer un plan entre todos.(Agencia / AVN)