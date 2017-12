/ Nada es para siempre. Saber eso debería ser un bálsamo. La confirmación de que hasta lo más terrible se puede superar es que estamos aquí, yo escribiendo y usted, hermano, leyendo. Hemos llegado al final de este año y, más allá de todo lo ocurrido, se percibe con mucha claridad y transparencia la luz de la Navidad que celebramos hace muy poco, llevándonos a reflexionar sobre la inminente celebración, tan rica de significado humano, del paso del año viejo al nuevo. Sobre ella, y sobre todo hecho de nuestra historia, decía Juan Pablo II, adquiere una clara orientación hacia el mundo de lo divino cuando logramos iluminarla por el misterio del Dios hecho hombre, Nuestro Señor Jesucristo . Entonces, llegados a este día en que podemos contemplar los aromas que consigo trae el Nuevo Año, nos pregunta y recuerda si vamos hacia lo mejor o vamos hacia lo peor, ya que, para el cristiano, no hay duda: "la Redención de Cristo, que comienza en la Santa Noche de Navidad, lleva progresivamente a la humanidad redimida y que acoge esta Redención, al triunfo sobre el mal y sobre la muerte". Y es que, para el cristiano, el progreso histórico es una realidad y una esperanza cierta. No sólo es el simple resultado de una especie de proceso dialéctico que nos excuse de nuestro compromiso personal por la justicia y la santidad; "y el hecho de estar colocados, mediante la Redención, en una corriente de gracia divina que nos lleva hacia el Reino, no quita la lamentable posibilidad, por parte de cualquiera de nosotros, de substraerse voluntariamente a la fuerza benéfica de ese influjo divino".Los católicos deberíamos tomarnos un par de horas para abrir mente y corazón con la finalidad de contemplar el inicio de este nuevo año para encontrarnos y descubrirnos con la maternidad de la Virgen María, pensemos, por ejemplo, en nuestra Señora de Guadalupe, en cuya imagen podemos ver con claridad su gravidez que se corresponde a un embarazo casi en su última etapa. Ella culmina la celebración del misterio de la Encarnación del Hijo de Dios, quien al tomar la naturaleza humana necesitó de María para encarnarse en su vientre virginal. María consiente completamente la invitación de Dios-Padre y que se convierte en la bendita entre todas las mujer es, quien agradece hondamente al Creador por acordarse de ella para ser la Madre del Salvador. Contemplando realmente cómo Dios cumple sus promesas con los sencillos y humildes. Este es el sentimiento que nos debería sustentar en este momento, puesto que, no sólo es el fin de un año, sino las vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. La liturgia hace armonizar esta reveladora fiesta mariana con el fin y el inicio del año. Por eso, dejémonos conducir por el misterio de la maternidad divina de la Virgen, elevemos un cántico de agradecimiento porque está a punto de consumar el 2017, a la vez que se comienza a desnudar en el horizonte de la historia el 2018. Demos gracias a Dios desde lo más hondo de nuestro corazón por todos los beneficios, inclusive en los momentos de mayor tormento, que nos ha otorgado durante los doce meses están expirando.Guardemos silencio por dentro. Cerremos los ojos en medio del silencio. Vamos a dejarnos conquistar por el sil encio divino que tanto tiene que decirnos. Hagamos silencio para renovar nuestras fuerzas y permitamos a Dios que nos tome de la mano, pues sólo Él y nadie más que Él puede c onvertir en polvo la espada amenazadora, en paja dispersar los arcos y a los perseguidos hace pasar incólumes. Guardemos silencio para que escuchemos su voz que nos dice: "No temas, que contigo estoy yo; no receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera" ( Is 41,10). Vamos a comprometernos en un cambio pleno de toda nuestra persona, pero no limitándonos a un cambio moral, intentemos ir más allá, pues es un error reducirnos a una sola de las consecuencias de la realidad. Vamos a comprometernos en un cambio total en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro obrar tratando de encauzar la totalidad de la realidad a partir de la perspectiva de Dios que se derrama hermosamente en aquel Sermón de la Montaña que nos relata magistralmente San Mateo. A partir de allí, busquemos poner toda nuestra existencia en el contexto de Dios para que comience a ser inteligible y a resultar catársica para el mundo que nos rodea a ti y a mí. De esa manera, creo que no hay otra, podemos combatir nuestra inautenticidad, nuestra irresponsabilidad, nuestra apatía, nuestro egoísmo, nuestra impostura para con Dios y el prójimo.Hagamos, en medio de ese silencio, un ejercicio. Intentemos responder las preguntas que nos formulara el Papa Francisco un 31 de diciembre de 2014: "¿Cómo es nuestro modo de vivir? ¿Vivimos como hijos o como esclavos? ¿Vivimos como personas bautizadas en Cristo, libres? ¿O vivimos según la lógica mundana, corrupta, haciendo lo que el diablo nos hace creer que es de nuestro interés?". En las respuesta a estas preguntas, no sólo se nos desnudara la razón de muchos de los males vividos en este año que se apaga, sino la posibilidad de hacer del próximo un año mucho mejor para nosotros y los que nos rodean. Preguntas que s on, al mismo tiempo, una invitación a explorar nuestra existencia a partir de la comunión del amor o, más bien, de cómo vivimos esa comunión partiendo de lo compleja que nos resulta cada vez esa palabra, ya que, como advirtiera Ignace Lepp y tantos otros, la hemos reducido a un conjunto de reacciones fisiológicas que tien e cierta repercusión en nuestro mecanismo psíquico para terminar empequeñecida a un simple bostezo material. El amor, escribe Benedicto XVI, es la novedad del Evangelio, que cambia el mundo sin hacer ruido, por esta razón es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y de la humanidad entera . Respondamos a las preguntas que nos hace el Papa Francisco de cara a este nuevo año sin perder de vista que, además, el amor "t odo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta." (1Cor 13,7 ) Vamos a darnos la oportunidad de vivir este nuevo año, que es una nueva oportunidad, desde esta perspectiva que nos brinda el apóstol Pablo.Muy especialmente, en esta dinámica de la comunión amorosa, meditemos en la posibilidad de servir a los más débiles en vez de servirnos de ellos. Y cuando digo débiles lo hago no sólo en un sentido material, sino en todos los sentidos posibles. Como afirma el Papa Francisco: "Es necesario un gran acto de libertad cristiana para tener el coraje de proclamar, en nuestra ciudad, que urge defender a los pobres y no defenderse de los pobres. Es preciso servir a los débiles y no servirse de los débiles" Partamos de los pobres y débiles materiales, pero no nos limitemos sólo a condicionantes económicas y sociales, pues, muchas veces estas son consecuencias y no las causas reales. El Papa considera que "cuando una ciudad ayuda a los pobres a promoverse en la sociedad, ellos revelan el tesoro de la Iglesia y un tesoro en la sociedad". "Al contrario, asegura que cuando no se está pendiente de ellos, la sociedad se empobrece hasta la miseria, pierde la libertad" .Por eso, hermanos, mientras esperamos el final del año o el comienzo del otro, como prefieran verlo, pensemos que estamos a punto de un nuevo amanecer y cada uno de nosotros será ese nuevo sol. Sin importar la realidad que cada uno viva, en nuestras manos, en nuestro poder está verd aderamente la intensidad del brillo de ese sol , y e n la medida en que exploremos en la incandescencia, poco a poco, nos vamos a dar cuenta de que realmente no somos ese sol, sino la Iglesia y que, como la luna que no tiene luz propia, sino que la recibe del sol, sin el cual sería obscuridad completa , n osotros, tú y yo, que somos Iglesia, esa luna que resplandece, pero con una luz que no es suya sino de otro , debemos asumir el compromiso de iluminar cada rincón donde insista la oscuridad, ya que somos la luz del mundo y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en nosotros , a fin de que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Jesús nos dice : "Ustedes son la luz del mundo". S an Pablo , haciéndole eco, dice : "Ustedes ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz"( Ef 5, 8). Dios mismo es luz. E l Salmista exclama : "¡Señor, Dios mío, qué grande eres! Estás vestido de esplendor y majestad y te envuelves con un manto de luz" (Sal 104 (103), 1-2). A Dios se aplica radicalmente el simbolismo de la luz. Declara san Juan en su Primera Carta: "Dios es luz, y en él no hay tinieblas" (1 Jn 1, 5). Y en el prólogo de su evangelio dice que Cristo es "la luz verdadera que, al venir a este mundo ilumina a todo hombre" ( Jn 1, 9). Seamos reflejo de la luz de Dios en este año que llega. Seamos instrumentos de paz, de diálogo, de reconciliación, pero, al mismo tiempo, seamos grito que exige justicia y que recuerda a los poderosos que somos imagen y semejanza de Dios y esa verdad, centro de nuestra dignidad como hombres, es invulnerable, no es negociable. Feliz y próspero 2018.Laus Deo. Virginique Matri . Pax et Bobum .Lee también en Mensaje sin destino | Reflexiones a la luz del humanismo cristiano: Viviendo la caridad según San Alberto Hurtado | Camino a Emaús | La alegría del amor | El amor apasionado o Dios ama el gozo de sus hijos |Las opiniones emitidas en esta sección son responsabilidad de los columnistas. Su publicación no significa que sean compartidas por Contrapunto.com .Contrapunto.com respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y al uso de un vocabulario libre de insultos y de contenidos inapropiados a la luz del sentido común y las leyes. En consecuencia, nos reservamos el derecho de editar o eliminar los textos o comentarios que incurran en estas situaciones.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi