SANTIAGO.- La polémica entre Colo Colo y Lucas Barrios no para. Luego del frustrado traspaso del delantero al Cacique, diversas han sido las versiones sobre lo que realmente ocurrió en las negociaciones.Una de las suposiciones que surgieron fue que el atacante argentino nacionalizado paraguayo no quiso arribar al cuadro albo para recaer en otro equipo. No obstante, fue el propio Barrios quien salió a aclarar la situación, descartando tajantemente la opción de fichar por otro club. Al menos por ahora."Quiero dejar en claro que no firmé por ningún equipo como se está hablando y que lo que sale en prensa es totalmente falso. Gracias a todos mis seguidores por el apoyo de siempre", publicó el delantero a través de su cuenta de Twitter.El mensaje del seleccionado guaraní se suma a las constantes declaraciones cruzadas que se han dado entre él y Colo Colo, donde se acusan mutuamente por la frustrada contratación.De hecho, el propio Barrios aseguró el pasado viernes que "el presidente (Aníbal Mosa) dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira".En tanto, el Cacique afirmó que el fichaje no se dio porque "sus pretensiones eran mayores" al de la oferta que realizaron y que eran "imposibles de satisfacer" por parte de la institución alba.