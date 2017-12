/ Rosario. 25 de diciembre. El día después de cualquier fiesta es un día de letanías. De calma silenciosa, de resaca. Entre bulevares lo único que se agita son las guirnaldas de las plazas céntricas que comienzan a deshilacharse. Fuera de los bulevares lo que se agita es la muerte.En forma de delivery llega a la esquina de Garay y Matienzo donde un grupo de pibes festeja. Dos sujetos sacan sus armas y abren fuego. El que cae malherido se llama Nazareno, como nazareno era el de la Nochebuena. Pero este, no cumplirá 33.Son las 5 y media de la madrugada cuando lo trasladan al Hospital Carrasco. Llega sin vida. Dos horas después un familiar llama a algunos medios de comunicación para contar lo sucedido. Dice saber quién disparo. Pero escupe con bronca que el sicario paga impunidad y será difícil que lo atrapen. No hubo Navidad, ni paz, ni amor para Nazareno Ciardia. Tenía 17 años y había ido a una fiesta callejera con su novia, en una esquina ubicada a pocas cuadras de su casa. Lo mataron por la espalda.En su barrio, ubicado tras los altos monoblocks derruidos por el tiempo y la humedad, la mayoría prefiere el silencio. Por lo bajo y mascullando rabia una vecina dice que el que tiró es "un transa", un narco… Que tiene 26 años y que en su haber hay más de un crimen. Pero cuando la cámara se enciende, mutis por el foro. El miedo se respira en todas partes. Y es que la muerte puede agitarse también en Navidad sin reparos. Y de la forma más horrorosa posible.Tres meses atrás, el 24 de septiembre de 2017, en el pasaje Maragliano al 4000, del mismo barrio, apareció un cuerpo calcinado dentro del baúl de un auto prendido fuego. Tenía un disparo en el cráneo y signos de tortura. La víctima, se supo luego, era otro pibe de la zona: Leonardo. Había cumplido 19 años y estaba luchando desde hace un tiempo para recuperarse de su adicción a las drogas. No pudo.Ahora, en medio del re vuelo por otro crimen y en vísperas de Navidad una vecina asevera que "lo que pudrió todo es la droga". Y que cualquiera "se calza" para ostentar poder de fuego. Las armas dan sentido de pertenencia allí donde el tejido social está roto, y los nadies crecen ignorados, ninguneados, desollados… Donde las pandillas se endurecen al amparo de los que debieran intervenir pero miran hacia otro lado.Y su expresión "pudrió todo" bien pudiera incluir a la cúpula policial: en 2015 el comisario de esa jurisdicción (la 19~), Carlos Schmidt terminó detenido en el marco de una causa que investiga el secuestro de 100 kilos de cocaína. Y desde entonces esa zona ubicada a pocas cuadras del Barrio Qom sigue siendo un territorio hostil, donde la cotidianidad incluye una violencia dolorosa, lacerante, un complejo espiral de muertes y venganzas sin retorno.La mujer que decide hablar no oculta su indignación. Esta parada en Roullon y Boulevard Segui. Una esquina donde la gente espera el colectivo al sol y por largo rato con la mirada puesta en un horizonte de cemento, que los aleja al menos por unas horas de ese infierno despiadado.Nazareno es una de las 158 víctimas que se cobró este año la violencia en Rosario. Cuentan sus amigos que había abandonado la escuela secundaria hacia poco pero le había prometido a su mama retomar algún día. No pudo.Los sueños truncos se multiplican en una ciudad donde los homicidios y las balaceras son noticia diaria. Tan solo en vísperas de esta Navidad hubo 14 heridos de arma de fuego, dos de ellos de apenas 13 años. Las estadísticas incomodan y poco a poco se naturalizan. Pero a esta altura y con tantas bajas es imposible no preguntarse quién nos declaró la guerra. Por Nazareno y por todos los que ya no preguntan, ni escuchan ya el repiqueteo de promesas rimbombantes que irrumpen como pirotecnia recién comprada. Y duelen como balas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi