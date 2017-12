Puigdemont: "Como president, exijo al Gobierno español que repare el daño causado".El presidente destituido de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a través de un video publicado este sábado, instó al Gobierno de Mariano Rajoy a reparar el “daño causado”, en referencia a los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por el Gobierno central, en respuesta a su desafío independentista.En su mensaje Puigdemont, que continúa en Bélgica, hace referencia al vicepresidente destituido de su Gobierno, Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn, así como a los activistas independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes continúan presos en España acusados de rebelión, sedición y malversación y los define como ” presos políticos en cárceles de un país de la Unión Europea”.“Nos acusan de haber cumplido una promesa electoral y haber sido fieles al Parlament de Catalunya con el único propósito de construir un país mejor”, lamentó sobre las acusaciones en contra de los independentistas.Puigdemont exige al Gobierno español “que repare el daño causado y que restituya todo lo que han destituido”."Fracasada la receta de la violencia, la represión y la liquidación del autogobierno, que comience la era del diálogo y la negociación", manifestó. Al tiempo que cuestionó el accionar del Gobierno de Rajoy en los últimos meses y recordó a las víctimas del 1-O y a los políticos, líderes sociales, bomberos, maestros y policías "que han desfilado por los juzgados". “¿Para qué ha servido tanta represión?, ¿de qué ha servido provocar tanto dolor? ¿Era esta la propuesta española para Cataluña?”, se preguntó.Fracassada la recepta de la violència, de la repressió i del 155, ha de començar l’era del diàleg i la negociació. És el moment d’acceptar el mandat del #21D , de rectificar, de reparar i de restituir tot allò que han destituït sense el permís dels catalans https://t.co/Ck1jR34ewB— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 30 de diciembre de 2017“El Gobierno español tiene una nueva oportunidad para comportarse como la democracia europea que dice ser”, consideró.El expresident celebró la alta participación de las elecciones del 21 de diciembre, las que ha calificado como un éxito democrático histórico y afirmó “podemos estar contentos, como pueblo, de nuestra participación en una jornada, ahora sí, sin violencia ni represión”.Felipe VI en su discurso de Navidad: “No se puede imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás” "España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar sus opiniones pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás",…En ese sentido consideró que la participación demostró que catalanes no tienen miedo a las urnas y que quieren utilizarlas para resolver sus “aspiraciones y las legítimas discrepancias” sobre como afrontar el futuro de Cataluña. Para él el pueblo catalán “se ha ganado el derecho a hacerse a sí mismo como república de hombres y mujer es libres”, y que tiene el derecho de defender una Cataluña mejor y disponer de las herramientas para hacerlo posible.Puigdemont sigue pronunciándose como el president de la Generalitat a pesar de haber sido cesado y aunque no ha aclarado cuándo va volver a Cataluña, adelantó su esperanza de que “dentro de un año, el discurso de fin de año del presidente de la Generalitat se hará, como no puede ser de otro modo, desde el Palau de la Generalitat”.Eva Granados: "Los que han triturado las instituciones catalanas fueron los que se autodenominan patriotas" La portavoz del grupo socialista en el Parlament y número dos del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados, expresó a LARED 21 que "la inestabilidad política y un gobierno independentista…Estos temas te pueden interesar: Gobierno Mariano RajoyCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi