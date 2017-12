/ El delantero brasileño del Manchester City Gabriel Jesús, estará "uno o dos meses de baja" según indicó, tras el encuentro contra el Crystal Palace, el entrenador español Pep Guardiola, que emplazó para los próximos días el tiempo de inactividad del belga Kevin De Bruyne, que también terminó lesionado el choque de Londres.Guardiola reconoció que la dolencia de Gabriel Jesús puede ser menos grave de lo que se esperaba en un principio. "Puede que hayamos tenido suerte y que solo esté de baja uno o dos meses", dijo el técnico.Gabriel Jesús tuvo que ser sustituido a los diez minutos del choque ante el Crystal Palace, el último del 2017 para los citizens. Dolorido en la rodilla, dejó el campo entre lágrimas.También se lesionó, en el tiempo añadido, el belga Kevin De Bruyne, que abandonó en camilla el terreno de juego. "No sabemos aún que puede tener de Bruyne. Habrá que esperar y veremos", dijo Guardiola, que pidió a los árbitros protección para los jugadores."Los árbitros deben proteger a los futbolistas. Tuvimos suerte contra el Tottenham y contra el Newcastle. Pero en esta ocasión no la tuvimos", indicó."Sabemos que el fútbol en Inglaterra es fuerte físicamente pero los equipos pierden a los grandes jugadores, no solo el Manchester City", dijo sobre la acción que lesionó a De Bruyne. "La repetición habla por sí sola. Debemos proteger a los jugadores".El Manchester City, líder destacado de la Premier, cerró el 2017 sin poder sumar un nuevo triunfo y alcanzar las diecinueve victorias seguidas que logró en el 2014 el Bayern Múnich, entonces también dirigido por el técnico español.Sin embargo, fue el meta brasileño Ederson el que evitó la primera derrota en la Liga de Inglaterra del Manchester City al parar un penalti que ejecutó el serbio Luka Milivojevic en el tiempo añadido y que pudo haber dado el triunfo al Crystal Palace."Hay que dar el reconocimiento que merece al Crystal Palace, que es un buen equipo. Tuvimos dificultades en el juego aunque en la segunda parte estuvimos mucho mejor. Al final, Ederson nos ayudó a mantenernos y lograr un punto", apuntó Guardiola."Si el árbitro señaló penalti está bien y hay que aceptarlo. El martes tenemos otro partido por lo que debemos reaccionar y prepararnos de la mejor manera posible", añadió el entrenador español, que rechazó referirse a posibles refuerzos en el mercado de invierno."Estamos ocupados con el juego del equipo y ver qué pasa con Gabriel Jesús y De Bruyne. Ya veremos", concluyó.VER COMENTARIOSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi