Para Voluntad Popular las protestas que protagonizan miles de familias venezolanas en todo el país por comida y frente a los engaños de la dictadura encabezada por Nicolás Maduro son más que legítimas. Así lo precisó el diputado a la Asamblea Nacional y dirigente nacional de la tolda naranja, Ismael León, este viernes."Desde Voluntad Popular aclaramos que esas protestas la están tratando de tergiversar como si fuesen únicamente del sector opositor, y no es así. Esa gente que está protestando en la calle es porque les ofrecieron algo y no les han cumplido; como también hay miles de venezolanos protestando desde hace tiempo por la falta de insumos, los problemas con la gasolina, la inseguridad, la corrupción y la comida. Todo ese pueblo que ayer y hoy protesta en la calle lo hace legítimamente y con amparo de la Constitución".En nombre de Voluntad Popular, León condenó la brutal represión que han ejercido los órganos de seguridad del Estado contra las protestas de los venezolanos que exigen el pago del bono navideño, así como la entrega de bolsas del Comité Local para el Abastecimiento y la Producción (Clap), el pernil y los juguetes prometidos durante la campaña. Asimismo, informó que en varias zonas de la capital se han llevado a cabo protestas por la acumulación de basura."Nicolás, usted tiene que responderle al pueblo que le está reclamando. Y esa respuesta no puede ser 'mano dura' a quienes se manifiestan por hambre, sino cumplir lo que irresponsable y propagandísticamente ofreció buscando voto para las elecciones municipales", enfatizó León.El diputado de VP aseguró que el problema no radica en Portugal, Estados Unidad o Colombia como ahora pretende escurrir su responsabilidad Maduro , sino en Miraflores y el modelo fracasado que ha implementado la dictadura en Venezuela . "Un vocero de Portugal dijo que se deben más de 40 millones de Euros de unos perniles del año pasado. Entonces, Maduro , diga la verdad. No hay dinero, usted se puso a ofrecer cosas que no podía cumplir y ahora la gente le está protestando con derecho y legítimamente".León denunció además que "algunos perniles sí llegaron, pero funcionarios los están revendiendo a 50 mil bolívares y además los están picando por la mitad para sacarle mayor tajada al nuevo guiso".El parlamentario exhortó a la Unidad y a todos los venezolanos a mantener unidad de acción para asumir el nuevo reto de lucha que se plantea a través de unas próximas elecciones presidenciales en 2018."Todos estos problemas deben enfrentarse con capacidad y gerencia, de lo cual carece el régimen de Maduro , pero sí tienen líderes como Leopoldo López. Debemos salir de este desastre que han llamado socialismo y para ello en Voluntad Popular seguiremos en la calle luchando por conquistar la libertad de Venezuela en todos los terrenos que sea necesario para garantizar la paz, el bienestar y el progreso de nuestro pueblo que incesantemente clama cambio. Yo invito a ese pueblo que siempre ha protestado, y al que lo hace ahora, para que nos unamos todos y escojamos a un nuevo presidente, a través de unas elecciones limpias y competitivas. Como lo ha dicho nuestro líder Leopoldo López, a nosotros no nos van a quitar el deseo de seguir en la calle luchando por construir #LaMejorVzla en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una cúpula corrupta. Hagamos todos los venezolanos un esfuerzo para buscar una sola Venezuela unida, que salga hacia delante de esta miseria en la que nos ha hundido el régimen. Estamos seguros que sí se puede y que con la voluntad popular lo vamos a lograr".