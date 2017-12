/ El diputado caraqueño a la Asamblea Nacional, Presidente Encargado de Alianza Bravo Pueblo y Jefe de la Fracción 16 de julio, Richard Blanco, se pronunció sobre los hechos ocurridos la noche de este miércoles en varios en puntos de la ciudad, puntualmente en el municipio Libertador, circuito donde resultara electo el pasado 5 de diciembre del año 2015.Blanco manifestó su preocupación por la reciente ola de protestas registradas a lo largo del país por falta de alimentos, puntualizando que, "lo que se ha visto en los últimos días es la reacción desesperada de unos ciudadanos que se están muriendo de hambre, es el resultado de tanta burla, irrespeto y engaño. Se están metiendo con una de las cosas más sagradas para una nación, le están dando un golpe al estómago del venezolano. Los ciudadanos se cansaron de falsas promesas, se obstinaron de pasar hambre por responsabilidad exclusiva de una tiranía que se han encargado de socavar a su máxima expresión la calidad de vida de nuestros hermanos", argumentó.El parlamentario agregó que lo suscitado en La Vega es una consecuencia definitoria de las medidas económicas que a su consideración se han concebido de forma desacertada y con el objeto de provocar hambre en la ciudadanía, "está muy claro que al régimen de Nicolás Maduro no le importa en lo absoluto el destino de quienes están comiéndose un cable, como coloquialmente se refiere. Y no solo fueron esos sectores del municipio Libertador los que decidieron revelarse contra el hambre, en Antímano también tomaron las calles como un medio legítimo de protesta. Es evidente que se trata de un grito, ahogado por demás, en manos de las fuerzas del Estado que precisamente anoche con la intención de callar esas voces, esas que dejan en evidencia la onda malsana del régimen, salieron una vez más a reprimir con bombas lacrimógenas y perdigones la necesidad de libertad y bienestar que esta dictadura les ha quitado, el hambre se está llevando lo mejor de nuestro pueblo. Hasta entrada la noche estuvieron amedrentando a los manifestantes. No es casualidad que a diario se registren manifestaciones de este tipo por falta de comida en varios estados del país, hoy por ejemplo en la avenida Nueva Granada ya se encuentran en la calle protestando pacíficamente por la misma razón", enfatizó.Asimismo señaló, "es sencillamente inaudito que siendo un país productor de petróleo, se registre en la actualidad un nivel de inflación que supere el 2000%, hablamos de un proceso económico que ha devorado el mísero sueldo de los venezolanos. Los comerciantes aseguran que debido a ello se han visto en la obligación de subir el precio de los pocos productos que se consiguen hasta dos veces por semana", informó.Concluyó expresando que desde la Fracción 16 de julio, seguirán trabajando por la Unidad Superior, esa que debe encauzarse de forma decisiva para el rescate del bien enmarcado en el mandato del 16 de julio, "en nuestra fracción tenemos claro cual es el camino que desde en principio ha debido seguirse, de haber materializado ese mandato hoy los venezolanos ya estaríamos encaminados a una nueva Venezuela , la que progresa y va de la mano con el país promisorio por el que seguimos trabajando sin descanso". NPPSCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi