/ SANTIAGO.- Un fin de año para el olvido está viviendo Gabriel Jesús. El delantero del Manchester City sufrió una preocupante lesión en la rodilla izquierda en el duelo ante el Crystal Palace.Para peor, el hecho ocurrió cuando recién comenzaba el partido. A los 11 minutos, el delantero brasileño resbaló en una jugada fortuita y terminó con las piernas abiertas.Tras ser atendido algunos instantes, el atacante volvió al terreno de juego. No obstante, no aguantó el dolor y duró sólo hasta los 23'. Se retiró en medio de un desconsolado llanto.La tristeza de Jesús se da porque es la segunda lesión que sufre desde que arribó al City a principio de año. En febrero, el brasileño estuvo cerca de dos meses fuera de las canchas por una fractura del quinto metatarsiano.Por ahora, los "Citizens" no han dado a conocer el estado real del joven y talentoso delantero.