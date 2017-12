A través de la cuenta Twitter del portal web especializado en periodismo de investigación, LaTabla.com, se revelan detalles de lo que ha sido la compra de perniles por parte del Estado venezolano a Portugal.Destaca el referido sitio en internet , que dicha negociación se hace desde el año 2008 a comercializadoras de esa nación europea.En un primer tuit se señala: "Para comprar perniles desde Portugal, el gobierno de Venezuela ha venido contratando desde 2008 a la firma Agrovarius que actúa como intermediario de comercializadores de alimentos de ese país".Posteriormente precisa, "la compañía Raporal fue la que suspendió la entrega de perniles alegando que no había recibido un pago, aunque en realidad su negociación no fue directamente con Venezuela sino con Agrovarius".Revela además que, "los negocios con Agrovarius se iniciaron en 2008, en el gobierno de Sócrates, con la compra de 3 mil toneladas de perniles y el volumen se incrementó cada año, hasta llegar a 14 mil toneladas en 2016 del total de 18 mil toneladas ese año".(LaIguana.TV)#Datos 2/5 La compañía #Raporal fue la que suspendió la entrega de #perniles alegando que no había recibido un pago aunque en realidad su negociación no fue directamente con Venezuela sino con #Agrovarius— La Tabla (@latablablog) 31 de diciembre de 2017 #Datos 3/5 Los negocios con #Agrovarius se iniciaron en 2008, en el gobierno de #Sócrates , con la compra de 3 mil toneladas de #perniles y el volumen se incrementó cada año hasta llegar a 14 mil toneladas en 2016 del total de 18 mil toneladas ese año— La Tabla (@latablablog) 31 de diciembre de 2017 #Datos 4/5 Venezuela no ha efectuado compras a productores sino a intermediarios quienes finalmente adquieren los #perniles de procesadores de #España tal como se verifica en la etiqueta de las piezas entregadas— La Tabla (@latablablog) 31 de diciembre de 2017 #Datos 5/5 Los #perniles que sí llegaron los envió Euroeste Group otra firma de agronegocios que en 2013 firmó un contrato de un proyecto porcino llave en mano con PDVSA Agrícola para un complejo con más de 5 mil madres— La Tabla (@latablablog) 31 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi