Los fuegos artificiales para esta época son protagónicos, pero con el tiempo esto ha cambiado, ya que el alto costo no le permite a los guayaneses adquirirlos.Carmen Ortega, tiene gran parte de su vida vendiendo fuegos artificiales por la plaza, ella al igual que otras vendedoras coincidieron que las ventas se han venido abajo."Este año no se compara con ninguno las ventas han sido fatales, para esta fecha la mesa ya estaba vacía, todo ha cambiado", recalcó.También, explicó que en años anteriores los puestos de ventas los habilitaban el primero de diciembre, pero esta vez, les dieron el permiso el 22 de diciembre. "Esto jugó en contra, ya que pudimos haber vendido mucho los primeros días", puntualizó.