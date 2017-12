/ SANTIAGO.- Ederson fue el gran héroe del Manchester City este domingo. El meta brasileño evitó un gol de penal que habría acabado con el impresionante invicto del equipo de Pep Guardiola.Noticia relacionada El City de Guardiola sólo empata y no puede igualar el espectacular récord de victorias seguidas en Europa Se jugaban los descuentos del partido ante el Crystal Palace cuando el juez decretó penal a favor del cuadro local. Luka Milivojevic se paró frente al balón y a Ederson.El serbio remató al medio del arco y el portero brasileño tuvo una brillante reacción para evitar con los pies el 1-0 de los dueños de casa, que a esa altura prácticamente habría sentenciado la derrota "cititzens".Así, la suplencia de Claudio Bravo, quien se ha convertido en un especialista en tapar penales, no fue problema, ya que Ederson se lució con su tapada tras el remate desde los doce pasos.La importancia de la gran atajada no sólo pasa por evitar la derrota del líder de la Premier, también porque impidió que el City perdiera su invicto de 18 partidos.Lo que sí no pudo mantener el cuadro de Guardiola fue su racha de victorias. Llevaba 18 consecutivas hasta hoy. Eso sí, igualmente siguió como líder indiscutido -y con mucha ventaja- del fútbol inglés.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi